A Torino è allerta caldo, afa e temperature in aumento: giovedì da bollino rosso

Secondo le previsioni, il 30 agosto dovrebbe essere una giornata da bollino rosso: aumentano quindi i rischi per la salute, in particolare per bambini e anziani. Oltre alle consuete raccomandazioni per limitare il disagio per le persone più fragili (evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate; bere molta acqua e mangiare frutta fresca; nelle ore più calde evitare di uscire di casa e nella propria abitazione utilizzare tendaggi o chiudere le imposte), il Comune di Torino ha predisposto l’apertura nelle varie Circoscrizioni di aree di accoglienza climatizzate, attrezzate con condizionatori o ventilatori, a libero accesso.