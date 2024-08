Rubiana, tra gli ospiti della Festa Patronale di Sant’Egidio l’ASD Accademia Torino Calcio in mini ritiro

Tutto pronto per l'ottava edizione della Sagra dei Gili, che si terrà insieme alla Festa Patronale di Sant'Egidio, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024 presso l’Area del Campo Parrocchiale.

È un evento imperdibile per tutta la comunità, un’occasione speciale per celebrare la tradizione e trascorrere due giornate di puro divertimento e convivialità!

Quest’anno, grazie alla collaborazione della maggior parte delle associazioni locali e delle attività commerciali, il programma sarà ancora più ricco, con attività ed eventi per tutte le età.

In dettaglio

Sabato 31 agosto :

Ore 15:00: Apertura della sagra, truccabimbi e giochi campestri a squadre (Iscrizioni via WhatsApp al numero 3491202052)

Ore 18:30: Apertura stand gastronomici con specialità a base di pere a partire da 5€.

Ore 21:00: Concerto live funk con “Martin Craig & The Black City”, seguito da un DJ set disco alle 23:00.

Domenica 1 settembre:

Ore 15:00: Padel Trophy al campo da tennis, giocato con padelle da cucina! (Iscrizioni al numero 3316747382)

Ore 19:30: Grande grigliata presso il Parco Europa. Prenotazioni via WhatsApp al 3491202052.

L’ottava Sagra dei Gili sarà un appuntamento indimenticabile, con tanta musica, sport e buon cibo in un’atmosfera di festa e condivisione. Non vediamo l'ora di vedervi numerosi per celebrare insieme!

Per aggiornamenti, seguite i canali social del Comune di Rubiana!

L’Accademia Torino Calcio è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Grugliasco (TO) in C.so Allamano 125. È nata nel 2018 per diventare in poco tempo un punto di riferimento del calcio piemontese maschile e femminile. I valori dell’Accademia Torino Calcio si basano sul proprio DNA, fatto di passione, lealtà sportiva e senso di appartenenza.

L’accademia è cresciuta nel tempo, soprattutto con l’ingresso nel 2020 della compagine femminile ”LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA”, grazie al TriumVirato composto da tre persone competenti nei vari campi educativi, organizzativi, sportivi e agli istruttori preparati e qualificati, capaci di far crescere in modo divertente gli atleti, grazie ai ragazzi e ragazze che credono nel progetto e alle numerosissime famiglie che hanno affidato il bene più grande che esiste, i propri figli, le proprie figlie all’accademia in ambito sportivo.

Oggi l'Accademia Torino Calcio è, per numeri di atleti ed atlete, un punto fondamentale del tessuto sportivo piemontese, offrendo alle famiglie del territorio un posto sicuro dove far crescere le nuove generazioni.

All'inizio della stagione 2023/24 l’accademia può annoverare oltre 360 atleti/e tesserati, oltre 40 collaboratori tra istruttori, responsabili e dirigenti.

Sul piano sportivo ha una bacheca con numerosi successi, tra i quali:

Campione Coppa Regionale U17 2022/2023 e 2021/2022

Campione Coppa Regionale U19 2023/2024

2^ posto Coppa Regionale U19 2021/2022

2^ posto Coppa Regionale U17 2022/2023

Premio disciplina U15 2021/2022

4° posto al torneo internazionale di Garino U12 2022/2023

7^ posto al torneo internazionale di Garino U12 2023/2024

Campione Campionato Primaverile esordienti cat. 2010

La stagione è alle porte e ci stiamo preparando per essere pronti per raggiungere i nostri obbiettivi!

Ma il successo più grande è sempre il sorriso dei suoi atleti e delle sue atlete che avrete modo di conoscere nella “due giorni” di Rubiana, nel corso dei festeggiamenti per il Santo Patrono!

Informazioni e contatti ASD Accademia Torino Calcio

Telefono: 3280016925

Email: info@accademiatorino@gmail.com

Sito web: https://www.accademiatorinofc.it/