Al San Luigi di Orbassano torna la Pedalata della Speranza, perché un malato di tumore non si senta mai solo

Anche quest’anno l’Associazione L’ARCOBALENO DELLA SPERANZA ODV organizza la pedalata a favore dei pazienti onco-ematologici e la ricerca per la cura delle malattie del sangue, promuovendo la donazione del sangue, del midollo osseo e di cordone ombelicale, con l’obiettivo di “regalare una speranza di vita”.

Nei tre giorni di pedalata previsti, da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile, con partenza da Milano e tappa finale a Cuneo, per un totale di 300 chilometri circa, i ciclisti faranno tappa all’Ospedale San Luigi di Orbassano alle ore 9 di venerdì 11 aprile.

“Siamo molto felici di accogliere una tappa di questo significativo evento di sensibilizzazione che vede coinvolti pazienti e curanti in attività legate al benessere della persona” dichiara Salvatore Di Gioia, Direttore Sanitario di Azienda. “La Direzione Strategica Aziendale vuole dare il benvenuto alla rappresentanza che farà visita all’Azienda, siamo consapevoli che sono gesti importanti per chi affronta un percorso di cura, che siano pazienti o loro familiari”.

Dopo una calorosa accoglienza all’ingresso principale, i partecipanti faranno visita al reparto e agli ambulatori di Medicina interna ad indirizzo ematologico diretti dal Prof. Marco De Gobbi, per portare un saluto ai pazienti in cura e ai loro familiari promuovendo le iniziative dell’associazione. Una rappresentativa di ciclisti del San Luigi parteciperà poi all’ultima tappa con arrivo a Cuneo.

L’obiettivo è far sentire la vicinanza dell’Associazione L’Arcobaleno della Speranza ai malati e alle loro famiglie, e sostenere l’importanza dell'attività fisica sul benessere e sulla salute delle persone sottoposte a terapie per combattere il cancro. Pedalare, come altre attività sportive adeguate alla circostanza, è un sollievo per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia.

Una tre giorni ciclistica, realizzata anche con il sostegno di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma) e AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) che porterà i ciclisti guidati dal dottor Roberto Laudati, ematologo ed ex malato di linfoma, in visita ai pazienti oncoematologici di diversi ospedali.

Tenersi in forma, fisico e mente, per affrontare le cure è una fondamentale strategia di salvezza.

La Pedalata della Speranza è un’iniziativa ideata dal dottor Laudati nel 2023 con l'Associazione L’Arcobaleno della Speranza che nelle precedenti edizioni ha percorso tutta la penisola, da Torino fino alla Puglia.