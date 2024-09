Collaborazione e futuri progetti: l’Unpli Piemonte incontra l’Assessore al Turismo Marina Chiarelli per avviare anche in Piemonte il progetto Censimento Culturale Immateriale

Una delegazione dell’Unpli Piemonte è stata accolta presso il Palazzo della Regione dall'Assessore al Turismo, Marina Chiarelli, per discutere le future attività e collaborazioni. L'incontro, tenutosi in un clima di grande collaborazione, ha visto la partecipazione del Presidente Regionale Fabrizio Ricciardi, del Vicepresidente Stefano Raso, e di Danila D’Alessandro, Presidente Unpli Biella e referente regionale per il progetto «Censimento Culturale Immateriale».

Durante l’incontro, Danila D’Alessandro ha presentato all’Assessore Chiarelli l’importante iniziativa nazionale che vedrà il suo evento di lancio il prossimo 14 settembre a Biella e Valdengo. Il progetto, al quale l’Unpli Nazionale partecipa in collaborazione con ANCI, ICPI e Fondazione Pro Loco, è stato incaricato dal Ministero della Cultura e rappresenta un’occasione di grande rilievo per la valorizzazione del patrimonio immateriale del territorio.

A poco più di vent’anni dall’adozione della Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia ha avviato il primo censimento nazionale che punta a mappare oltre 200 mila espressioni, pratiche, conoscenze, riti e feste storiche diffuse su tutto il territorio italiano e in particolare nei Piccoli Comuni. Questo progetto ha mosso i suoi primi passi dopo l’incontro con l’assessore in Regione.

«L'incontro con l'Unpli Piemonte rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra le realtà territoriali e l'ente Regione – ha sottolineato l’assessore Marina Chiarelli - Siamo entusiasti di sostenere il progetto del Censimento Culturale Immateriale, che riconosce e valorizza le tradizioni locali, e di esplorare nuove sinergie con le Pro Loco per promuovere il nostro patrimonio culturale e turistico. La collaborazione con Unpli è un’opportunità preziosa per costruire insieme un futuro in cui il turismo sia sempre più integrato con la cultura e le comunità locali»

Il Vicepresidente Stefano Raso ha sottolineato l’importanza dei rapporti consolidati tra Unpli Piemonte e Regione, evidenziando le potenzialità di future collaborazioni e di una progettazione congiunta tra Regione e Pro Loco, continuando sulla scia delle iniziative degli anni passati.

Il Presidente Fabrizio Ricciardi ha espresso il suo ringraziamento all'Assessore Chiarelli per la disponibilità dimostrata e ha voluto riconoscere il contributo di Stefano Raso nell’organizzazione dell’incontro e l’impegno di Danila D’Alessandro nel portare avanti il progetto del Censimento Culturale Immateriale.