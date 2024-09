L'auto di domani? Secondo gli addetti ai lavori il futuro non è l'elettrico, ma l'idrogeno

Il futuro dell'automobile? Secondo gli addetti ai lavori torinesi non sarà l'elettrico. Attenzione, però: non si tratta di un ritorno al passato, anzi. Secondo il 43% delle risposte si pensa già all'idrogeno.

Più idrogeno che elettrico

E uno dei risultati dell'ottavo osservatorio sull'automotive di Adaci, l’associazione dei manager degli acquisti e supply chain. Soltanto il 7% degli intervistati crede nell'elettrico, ma una persona su due chiede alla politica europea e italiana di spingere sulla neutralità tecnologica.

"Considerando le modalità di estrazione dei minerali, di produzione delle batterie dei veicoli e soprattutto di attuale produzione dell’energia, i tecnici dimostrano che un’auto elettrica può generare lo stesso impatto di una tradizionale che rispetti le ultime normative - dicono da Adaci -. Inoltre, altre soluzioni, che guardano prevalentemente all’idrogeno ed ai carburanti sintetici o di derivazione naturale, potrebbero garantire risultati ancora migliori, soprattutto preservando molta di quella componentistica che, in Europa ed in Italia, siamo leader nel realizzare".

Crisi geopolitiche e Stellantis

Idee chiare anche per quelle che rappresentano le sfide dell'immediato futuro: le crisi geopolitiche ed i comportamenti di Stellantis (che per ora appare riluttante sul rilancio italiano ed europeo) creano incertezza nelle decisioni da prendere dagli addetti ai lavori. Sono infatti la stragrande maggioranza (il 91%) coloro che hanno attese negative per il futuro dell’industria dell’auto.