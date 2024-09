Sugherificio Molinas raddoppia gli ettari di foreste di proprietà certificati FSC®

Sugherificio Molinas amplia ancora gli ettari di foreste certificate FSC®. Il percorso avviato dalla dirigenza dell'azienda sarda verso un futuro sempre più green ed ecologico, infatti, è iniziato ormai da diversi anni, accompagnato dall'intervento e dalla guida del dottore agronomo Andrea Martinez.

Già nel 2021 Sugherificio Molinas aveva affrontato il primo audit per ottenere la certificazione Forest Stewardship Council® (FSC®) di Gestione Forestale (FM) ICILA-FM/COC-004337, diventando la prima azienda italiana a ottenere la certificazione per una foresta privata, la sughereta di "Lu Canniscioni" in località Baldu a Tempio Pausania, estesa per 99,30 ettari.

Grazie a un secondo audit, sono state certificate altre due foreste in territorio sardo: la sughereta in località "Montesu", agro del Comune di Tempio Pausania, estesa per 24,3 ettari, e la sughereta in località "Monti di la Jesgia", agro di Calangianus, estesa per 45,39 ettari.

Infine, da giugno 2024, Sugherificio Molinas è riuscito a incrementare ulteriormente la superficie di foreste certificate ottenendo il riconoscimento per la sughereta di Bagnolo, una delle foreste di proprietà in territorio toscano, situata in località "Campo Orlandi" ed estesa per un'area complessiva di 168,91 ettari.

La superficie totale di sugherete certificate FSC® dopo quest’ultimo audit è salita a 337,97 ettari complessivi: non un punto d'arrivo, ma un incentivo a far sempre meglio, oltre che un bacino importantissimo a cui poter attingere per la produzione di tappi in sughero certificati.

«Ottenere la certificazione FSC® è un percorso complesso che richiede un lavoro continuo» spiega Martinez. «La corretta pianificazione per la gestione delle foreste certificate permette infatti di delineare degli obiettivi che massimizzano le potenzialità e la fruibilità delle sugherete, garantendone da un lato la longevità e dall’altro la produttività. Inoltre, seguire il principio della gestione forestale sostenibile, significa sancire l'impegno nel Iungo periodo a soddisfare i bisogni della generazione attuale senza compromettere quelli delle generazioni future, garantendo la perpetuità di tutti i valori del bosco.»

Ecco che “corretta gestione” significa quindi valorizzare la bellezza e le caratteristiche dei siti, ma anche favorirne il benessere sociale ed economico, mantenendo la maggiore funzionalità dei popolamenti forestali al fine di consentire, oltre alla produzione legnosa, l’erogazione di beni e servizi multifunzionali (in particolare le funzioni protettiva, ambientale e turistico-ricreativa).