A Torino l’Oasi Laura Vicuña lancia un crowdfunding, con il supporto di Banca Etica, per diventare un luogo più inclusivo e sostenibile

Il Centro Oasi Laura Vicuña, attivo a Torino da oltre 50 anni, rappresenta una realtà sportiva e formativa di grande rilevanza per la comunità. Sin dalla sua fondazione è stato un luogo in cui giovani e bambini hanno potuto crescere e formarsi attraverso i valori dello sport, con un'attenzione particolare alla cura del benessere fisico e psicologico. Il Centro è nato dall'ispirazione di Don Aldo Rabino, sacerdote Salesiano, che ha dedicato la sua vita alla causa dei giovani, con uno spazio dove lo sport non è solo una pratica fisica ma anche uno strumento di educazione, integrazione e solidarietà. Grazie alla sua visione, il Centro Oasi Laura Vicuña è diventato una struttura di eccellenza per il territorio, con l'obiettivo di promuovere il benessere a 360 gradi, favorendo l'inclusione e il supporto delle persone più vulnerabili.

La campagna di crowdfunding lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - offre al Centro Oasi Laura Vicuña l'opportunità di raggiungere due obiettivi strategici importanti: realizzare un intervento di riqualificazione del Centro, per renderlo più accessibile e inclusivo, e installare un impianto fotovoltaico, per rendere la struttura più autosufficiente a livello energetico, ridurre l’impatto ambientale e trasformare il centro in un luogo più green e sostenibile.





Il progetto beneficia anche di un contributo economico proveniente dal Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica Sgr e Banca Etica. Questo sostegno rafforza ulteriormente l'impegno del Centro Oasi Laura Vicuña verso la sostenibilità e l'inclusione sociale, sottolineando l'importanza di creare spazi che rispondano ai bisogni di tutta la comunità e promuovendo al contempo un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-l-oasi-laura-vicuna-a-crescere-dona-e-ricevi-ricompense-esclusive/