Un nuovo 'Idolo' a Nichelino: Mike Nelson riproduce un motore dell'iconico camion Fiat 650N

L'opera dell'artista inglese, posizionata nei pressi della passerella ciclo-pedonale sul Sangone, a seconda del livello dell’acqua, può essere visibile o sommersa, creando un gioco tra presenza e assenza

Nei giorni scorsi, nei pressi della passerella ciclo-pedonale sul Sangone, è stata inaugurata a Nichelino “Idolo”, un’opera dell’artista inglese Mike Nelson, su iniziativa della Fondazione Mirafiori.

L'iconico camion Fiat 650N 

La scultura riproduce un motore dell'iconico camion Fiat 650N personalizzato dall'artista e si inserisce nel paesaggio in modo unico: a seconda del livello dell’acqua, che varia con le stagioni, può essere talvolta visibile e talvolta sommersa, creando un continuo gioco tra presenza e assenza.

"L’artista ha scelto questo luogo affascinato dalla natura del torrente Sangone, intrecciando memoria industriale e forza del paesaggio naturale", ha sottolineato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

Massimo De Marzi

