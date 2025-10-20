Un nuovo 'Idolo' a Nichelino: Mike Nelson riproduce un motore dell'iconico camion Fiat 650N

Nei giorni scorsi, nei pressi della passerella ciclo-pedonale sul Sangone, è stata inaugurata a Nichelino “Idolo”, un’opera dell’artista inglese Mike Nelson, su iniziativa della Fondazione Mirafiori.

L'iconico camion Fiat 650N

La scultura riproduce un motore dell'iconico camion Fiat 650N personalizzato dall'artista e si inserisce nel paesaggio in modo unico: a seconda del livello dell’acqua, che varia con le stagioni, può essere talvolta visibile e talvolta sommersa, creando un continuo gioco tra presenza e assenza.

"L’artista ha scelto questo luogo affascinato dalla natura del torrente Sangone, intrecciando memoria industriale e forza del paesaggio naturale", ha sottolineato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.