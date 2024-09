Le whale acquistano BTC in dip ma anche Pepe Unchained in presale che arriva a 12 milioni di dollari

Il mercato delle criptovalute continua a dimostrarsi particolarmente difficile da navigare, con oscillazioni notevoli per le criptovalute principali. Nonostante l’equilibrio precario, i grandi investitori, ovvero le whale, stanno sfruttando al massimo i cali di prezzo per fare incetta di token.

L’accumulo di Bitcoin non si è infatti fermato, e durante il dip degli ultimi 7 giorni, che ha visto un calo del 4,64% della criptovaluta, le whale hanno rafforzato le proprie posizioni, in attesa di una potenziale bull run che potrebbe spedire il prezzo di BTC nuovamente sopra la soglia dei 60.000$.

La criptovaluta principale non è l’unica su cui gli investitori stanno puntando, ma anche le prevendite procedono a gonfie vele. Quella di Pepe Unchained ha superato i 12 milioni di dollari, un traguardo notevole per la meme coin PEPU che non è ancora arrivata sul mercato.

L’accumulo di BTC

Tramite i dati di Lookonchain, è stato rivelato che una whale ha acquistato 545 BTC, per un valore di oltre 30 milioni di dollari, subito dopo la riduzione di prezzo di BTC di questa settimana. La whale ha continuato ad acquistare a ogni ribasso, accumulando così BTC per un valore di oltre 49 milioni di dollari a un prezzo medio di circa 57.000$.

Non è però l’unico grande accumulatore, un altro ha investito circa 136 milioni di dollari in Bitcoin, aggiungendo 2.322 BTC al suo wallet. Lo stesso trader possiede 8.881 Bitcoin, per un valore di 523 milioni di dollari.

Anche la meme coin PEPE emerge come token altamente richiesto. La meme coin si è rivelata un'ottima opportunità su Ethereum, con alcuni esperti che prevedono che possa raggiungere una capitalizzazione di mercato di 50 miliardi di dollari.

Non sarebbe sorprendente se le whale continuassero ad accumulare questa meme coin, considerando che è attualmente scambiata a circa il 60% al di sotto del suo massimo storico.

I trader più esperti non sono preoccupati per l’attuale volatilità del mercato delle criptovalute, cosa che invece generalmente preoccupa i detentori a breve termine. Il mercato è destinato a ricevere una forte spinta nei prossimi mesi. Ci sono infatti probabilità crescenti che la banca centrale statunitense decida per una riduzione del tasso d’interesse di 50 punti base.

La prevendita di Pepe Unchained macina traguardi

Gli investitori stanno puntando anche sulle prevendite di token meme, dato il loro alto potenziale di resa con una spesa minima. Quella che sta ricevendo più attenzioni in questo momento è Pepe Unchained (PEPU), che ha superato la soglia dei 12 milioni di dollari.

Si tratta di una nuova meme coin che usa come volto per la sua narrativa la rana Pepe. Questa appare come imprigionata su Layer-1, facendo allusione alle funzionalità del token PEPE. Tuttavia, così come recita il nome del progetto, Pepe può liberarsi dalle catene, spostandosi su blockchain Layer-2, molto più veloce ed efficiente.

Una rarità nel segmento delle meme coin, che potrebbe quindi fungere da apripista e raccogliere consensi. Rivelandosi un token in grado di rivaleggiare con le meme coin più performanti. Il vantaggio, in questo momento, è la possibilità di accedere alla ICO a un prezzo davvero basso, pari a 0,0094982$.

Il costo non resterà così contenuto a lungo, però, poiché aumenta durante il corso della presale. Per ottenere i vantaggi sperati bisogna affrettarsi, prima che la presale raggiunga la sua naturale conclusione a fine settembre. Dopodiché, con il listing, il token potrebbe vedere un incremento fino a 100x.

