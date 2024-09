Stellantis, De Palma: "La perdita di quote di mercato dimostra il fallimento della strategia di Tavares"

"La perdita di quote di mercato di Stellantis in Europa dice di un fallimento della strategia industriale dell’ad Tavares in Italia e Europa". Così il leader della Fiom, Michele De Palma, che a margine della festa del sindacato che si è aperta oggi a Torino ha aggiunto “anche in Usa la situazione è molto complessa, perché Tavares non sta rispettando gli impegni”.

"Sono colpito quando Tavares dice nelle interviste che in Italia c’è buona relazione con i sindacati perché il numero di scioperi dei singoli stabilimenti nell’ultimo periodo non è paragonabile neanche allo scontro che ci fu con l’ad Sergio Marchionne”, ha proseguito De Palma secondo cui "c’è un problema oggettivo: i lavoratori sono in cassa integrazione, non ci sono investimenti e a oggi non c’è un piano industriale".

Per il leader della Fiom "c’è una responsabilità dell’azienda ma anche dei governi. Urso è l’ultimo ministro ma è evidente che negli anni con c’è stata una politica industriale sull’automotive come invece c’è stata in altri paesi europei. Quindi, dopo lo sciopero di Torino dovremo decidere con Fim e Uilm le iniziative di mobilitazione anche nazionale da mettere in campo", ha detto ancora il segretario generale della Fiom.

Metalmeccanici: "Obiettivo è raggiungere intesa sul contratto"

“Stiamo facendo in tutta Italia le assemblee perché il 19 settembre ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo del contratto nazionale delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici. Noi vogliamo da un lato raggiungere rapidamente un accordo per poter migliorare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, dall’altro lato ridurre l’orario e mettere in condizioni di sicurezza la salute delle persone dentro luoghi di lavoro”, ha poi concluso il leader della Fiom.