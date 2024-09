Margherita Vicario termina a Susa il suo Gloria! Tour

Sulla scia del successo nazionale e internazionale del film d’esordio alla regia GLORIA! – vincitore de Il Nastro d’Argento per la Colonna Sonora, due Globo d’Oro come miglior Opera Prima e migliore Colonna Sonora, il Gobbo d’oro al Bobbio Film Festival e il Premio Kineo 2024 come miglior Opera Prima – il GLORIA! Tour 2024 di Margherita Vicario prosegue verso la sua ultima tappa.

Prodotta da Vivo Concerti, l’avventura live primaverile e estiva con cui la cantautrice, attrice e regista ha attraversato alcune delle venue più importanti d’Italia, arriva a Susa sabato 14 settembre @Borgate dal Vivo.

Margherita - ospite dell’Orchestra LaCorelli - guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo EP Showtime (Island Records/Universal Music Italy, Metatron, Dade), e assaggi della colonna sonora di GLORIA! scritta, prodotta e curata per intero da Margherita stessa e Dade.

I biglietti per l’ultima tappa del GLORIA! Tour 2024 sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).