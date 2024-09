Occhiali da vista da uomo: tendenze e consigli per la scelta della montatura

Il settore fashion ci ha insegnato delle lezioni preziosissime, come ad esempio che sono i dettagli a fare la differenza. Non serve l’opulenza, servono i giusti accessori per rendere il proprio look minimal assolutamente unico e riconoscibile.

Ad essere fedeli a queste parole sono i più grandi nomi del mondo della moda e in modo particolare Giorgio Armani che ne ha fatto proprio un tratto distintivo. Nel panorama dell’eleganza maschile poi, è più che mai veritiera: ecco perché oggi vogliamo aiutarti a capire come scegliere la giusta montatura di occhiali da vista da uomo da indossare per raccontare la propria personalità e il proprio mood.

La montatura giusta racconta il tuo stile

Molto più di un accessorio: oggi sono una vera e propria dichiarazione di stile; ogni montatura racconta qualcosa di te, che tu voglia dare un’immagine professionale, audace o creativa. Le ultime tendenze vedono il ritorno delle montature bold e squadrate, perfette per chi ama un look deciso e sofisticato. Se ti piace osare, una proposta più spessa in acetato nero potrebbe essere la scelta giusta, ideale per chi vuole trasmettere sicurezza. Se invece preferisci un look più discreto ma sempre chic, i minimal in metallo sottile sono perfetti per mantenere un profilo raffinato.

Le tendenze cambiano di anno in anno, ma alcune recenti meritano davvero attenzione. Le tonde sono tornate in grande stile, richiamando gli anni ‘70 con un tocco contemporaneo; se hai il viso squadrato o spigoloso sono in grado di addolcire i tuoi tratti, rendendo il tuo look ancora più equilibrato.

Un altro must è quello dei materiali trasparenti o semi-trasparenti, che donano un’aria futuristica ma al tempo stesso leggera; top per chi cerca un accessorio versatile, si mixano in modo equilibrato con look casual o formali. Ami distinguerti? Non farti sfuggire l’occasione di una montatura trasparente con dettagli colorati.

L’occhiale da vista da uomo in base alla forma del viso

Per quanto possano essere alla moda, non tutti i modelli si adattano perfettamente a ognuno; un passo fondamentale nella scelta è capire quale forma di montatura valorizza di più i tuoi lineamenti.

Viso rotondo : le montature squadrate o rettangolari sono ideali per dare definizione e angoli a un volto morbido.

: le montature squadrate o rettangolari sono ideali per dare definizione e angoli a un volto morbido. Viso ovale : sei fortunato! Quasi tutte le forme di occhiali ti stanno bene, ma prova una montatura leggermente più larga rispetto alla parte più ampia del volto per mantenere equilibrio.

: sei fortunato! Quasi tutte le forme di occhiali ti stanno bene, ma prova una montatura leggermente più larga rispetto alla parte più ampia del volto per mantenere equilibrio. Viso quadrato : le montature rotonde o ovali ammorbidiscono i tratti forti e spigolosi.

: le montature rotonde o ovali ammorbidiscono i tratti forti e spigolosi. Viso a cuore: opta per montature sottili e non troppo grandi, che bilanciano la larghezza della fronte e il mento più stretto.

Ora pensa al design

Le montature nere sono un classico senza tempo, ma se vuoi essere al passo con le tendenze, i toni neutri come il tortora, il beige o il marrone sono perfetti per un look soft e naturale; se invece desideri un tocco di colore, opta per dettagli vivaci come il blu cobalto o il verde bosco, nuances che rientrano tra i più gettonati del momento.

Un vero gentleman sa che lo stile deve essere versatile. Oltre alla montatura quotidiana, perché non considerare un secondo paio di occhiali per le occasioni speciali?