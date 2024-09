Una delegazione della Dubai Chamber in visita al Mauto di Torino

In occasione della visita a Torino di una delegazione della Dubai Chamber (ente pubblico istituito dal governo di Dubai allo scopo di rappresentare gli interessi del settore privato e per facilitare la cooperazione internazionale con l’Emirato), il MAUTO e Camera di commercio di Torino hanno organizzato una tavola rotonda dal titolo “Mobilità del futuro: ricerca tecnologica, innovazione e sviluppo sostenibile nei settori automotive e aerospaziale”, in cui sono state presentate a diverse realtà del territorio alcune opportunità di collaborazione, per generare un confronto non solo sul futuro del settore automobilistico, ma anche su altri settori innovativi di grande interesse non necessariamente legati alla mobilità, come quello aeronautico, energetico e logistico. Numerosi i partecipanti al dibattito che si è tenuto al MAUTO giovedì 12 alle 14:30: Benedetto Camerana, Presidente MAUTO; Lorenza Bravetta, Direttore MAUTO; Dario Gallina, Presidente Camera di commercio di Torino; Marco Gay, Presidente Unione Industriali di Torino; Mohammad Al Kassim, Investment Attraction Director Dubai Chamber, Stefano Antonelli, Chief Representative Italy, Global Markets Sector Dubai Chamber; Maurizio Arnone, Head of Future Cities & Communities Research domain – Fondazione Links; Stefano Buono, CEO Newcleo; Luna Bianca Brozzi, Product Communication Stellantis Middle East and Africa; Walter Cugno, Responsabile esplorazione spaziale TASI; Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato ALTEC; Giorgio Marsiaj, Delegato del Presidente per l’Aerospazio, Confindustria; Stefano Serra, Presidente AMMA. La visita della delegazione - a Torino su invito del MAUTO - e la tavola rotonda rappresentano un passaggio strategico nel percorso di accreditamento istituzionale e riconoscimento internazionale del Museo oltre che un’opportunità molto importante per promuovere e rafforzare i legami tra la Città di Torino e Dubai. L'obiettivo è creare un’occasione di dialogo e collaborazione tra le eccellenze culturali e tecnologiche delle due città e territori. I delegati della Dubai Chamber saranno inoltre presentiall'inaugurazione del Salone Auto Torino 2024 il 13 settembre. “Nel 2024 - è il commento di Benedetto Camerana, Presidente Museo Nazionale dell’Automobile - abbiamo avviato una promettente collaborazione con la Dubai Chamber grazie alla quale il MAUTO ha incontrato a Dubai alcuni responsabili governativi dei settori Innovazione, Cultura ed Eventi con l’obiettivo di esplorare le possibilità di una presenza del Museo Nazionale dell’Automobile nell’Emirato. Durante gli incontri è emerso anche il loro interesse a entrare in contatto con alcune realtà d’eccellenza del territorio operanti in settori dell’innovazione non strettamente legati alla mobilità. Questo incontro con i rappresentanti della Dubai Chamber, fortemente voluto e incoraggiato dal Museo, rappresenta un approfondimento concreto del programma di collaborazioni internazionali del MAUTO, e ringrazio il responsabile investimenti internazionali Mohammed Al Kassim e il responsabile Italia Stefano Antonelli per aver accolto il nostro invito, in occasione dell’inaugurazione del Salone Auto Torino. Ringrazio anche la nostra Camera di commercio e il Presidente Dario Gallina per il coordinamento, l’Unione Industriali e il Presidente Marco Gay per la partecipazione, Giorgio Marsiaj, Delegato del Presidente per l’Aerospazio, Confindustria e Stefano Serra, Presidente AMMA”. “Cogliamo tutte le opportunità per presentare all’estero il nostro territorio - sostiene Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino - che vanta eccellenze in ambito automotive e aerospaziale e sempre più spesso anche aziende trasversali leader nell’innovazione su più settori strategici. È importante che un’istituzione come il MAUTO metta a disposizione i propri contatti e le proprie relazioni per giornate come questa, che vedono allo stesso tavolo istituzioni, associazioni e aziende per presentare un’immagine univoca del nostro territorio”.