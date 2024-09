Al Vata Festival di San Gillio (TO) trovi i laboratori per due giorni all’insegna di amore, pace, benessere fisico e spirituale

Questo festival è un’opportunità unica per immergerti in un mondo di esperienze olistiche, connessioni profonde e crescita personale.

Immagina di partecipare a laboratori guidati da maestri olistici, dove potrai esplorare discipline come yoga, meditazione, arte, e molto altro.

Sarà un viaggio dentro di te, alla scoperta di nuove prospettive e risorse interiori.

Il Vata Festival è un luogo di incontro, dove le anime si intrecciano e si nutrono a vicenda.

Qui potrai condividere le tue esperienze, ascoltare storie ispiranti e creare legami autentici con persone che condividono la tua passione per il benessere.

Balleremo, rideremo e festeggeremo insieme!

La gioia sarà la nostra guida mentre esploriamo nuove pratiche e scopriamo il potere della comunità.

I posti per i laboratori sono limitati, quindi ti consigliamo di prenotare al più presto.

Non perdere l’opportunità di essere parte di questa esperienza unica!

Unisciti a noi al Vata Festival 2024 e lasciati trasportare dalla magia di questo evento. Ti aspettiamo con il cuore aperto!



Per informazioni e prenotazioni telefona al 3391410085



Elenco dei laboratori:



Sabato 21 settembre



dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Laboratorio.

"Heart Meditation", “ Meditazione del Cuore”,

Conduce Enrico Garro

Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale



Famosissima danza con semplici e pochi passi ripetuti volti ai 4 punti cardinali, in armonia con il respiro e 2 semplici gesti delle mani, dal Sud dell'India arriva ai mistici dell'islam che, in relazione con i Templari, questi la portarono in Italia e, in tutto il mondo, semplificata per tutti, grazie ai sannyasin di Osho.

dalle ore 11:00 alle ore 12:00



Laboratorio

“Lezione di gruppo di Consapevolezza Attraverso il Movimento.” Conduce Laura Cortese



Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale

Le lezioni di gruppo di Consapevolezza Attraverso il Movimento® (CAM) sono sequenze di movimenti guidati dalla voce dell’insegnante e pensati per migliorare la qualità delle attività quotidiane, dalle più semplici come stare seduti o camminare, a quelle più complesse. In una CAM si impara ad usare il sostegno del proprio scheletro, a evitare lo sforzo in eccesso e a creare in modo spontaneo movimenti economici, piacevoli, efficienti ed eleganti.



dalle ore 12:00 alle ore 14:00



Rituale

"La Cerimonia del Cacao".

Guardiana del cacao e guaritrice Chiara Maria Reano

Euro 25,00 per partecipante

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale



Materiale da portare:

- tazza in ceramica

- tappetino o cuscino per sedersi e coperta per coprirsi eventualmente

- mascherina per coprire occhi o foulard

- quaderno per appunti per prendere nota dei messaggi o intuizioni che arrivano durante la cerimonia

- acqua personale, per idratazione

- una candela bianca

frutta/semi da condividere con il gruppo a fine cerimonia



dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Laboratorio di Pilates



“La tua colonna vertebrale,rendila morbida, flessibile, rigenerata” conduce Alessandra Beccato

per Ki-Daimon

Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale



Movimenti morbidi, flessioni, estensioni e torsioni per ritrovare mobilità e purificarti energeticamente.

Poco movimento ben programmato ed eseguito con precisione in una sequenza bilanciata, ha lo stesso valore di ore di contorsioni forzate e fatte in modo approssimativo.



dalle ore 16:30 alle ore 17:30



Conferenza.

“La salute è nelle tue mani”

Conduce Susanna Voccia Gratuito

San Gillio Via Alpignano Cappella di San Rocco



Sai quanto è importante per la tua salute il cibo? Conosci veramente gli alimenti che possono nutrire al meglio il tuo corpo?

dalle ore 17:30 alle ore 18:30



Laboratorio.

“Mindful Reiki”Conducono SONIA NICOLELLA & MONICA MONTESANTI

per L’Alambicco di Moj & Soy

Ingresso Gratuito



San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale



i principi del Reiki e della Mindfulness insieme, per fornirti uno strumento di riequilibrio energetico da praticare autonomamente.

Introduzione del metodo e meditazione guidata con Cristalli sul Chakra del Cuore



Domenia 22 settembre



dalle ore 10:30 alle ore 11:30



Laboratorio.

“Sensitive Yoga”. conduce Ingrid Audo Per Ki Daimon

Ingresso Gratuito

San Gillio in Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale



Emozioni incarnate: lo stato corporeo come parte integrante dell’elaborazione emotiva.

Come possiamo migliorare ed incrementare la capacità di elaborare input provenienti dal proprio corpo definita Enterocezione? L’enterocezione, o interocezione, è un aspetto fondamentale dell’esperienza umana. Riguarda la percezione delle sensazioni interne del corpo, come la frequenza cardiaca, la respirazione, la tensione muscolare e altre sensazioni viscerali.



dalle ore 11:30 alle ore 12:30



Workshop

“Alveare Cosmico", Conduce Linda Finocchiaro

Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale

É ormai chiaro, che stiamo attraversando un’epoca di risveglio generale delle coscienze, sempre più persone diventano consapevoli e percepiscono chiaramente il costante fluire dell’energia

Questo perché tutto possiede energia, nel dettaglio uomini, animali, piante, rocce e cristalli sono circondati, da un campo di energia chiamata aura.

In questo workshop parleremo di:

come si muovono le energie

i chakra

il pensiero

come avviene la percezione

come sviluppare la percezione

dalle ore 12:30 alle ore 13:30



Workshop

“Basiliska”. Conduce Silvia Novarese



Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale

“Basiliska” è un incantesimo tessuto con i fili della danza, un rituale dedicato alle donne. Immagina di entrare in una stanza dove l’aria vibra di energia femminile. Le tue mani si aprono come petali di fiori, e i tuoi piedi toccano il pavimento con la grazia di chi danza per sé stessa.

Qui, la danza non è solo movimento, ma un viaggio verso l’interno. Ogni passo è un’indagine, un’apertura verso ciò che ti rende unica.



dalle ore 14:30 alle ore 15:30



Workshop

“Mindfulness come stile di vita”.

Conducono Sonia Nicolella, Monica Montesanti e Ida Bertoglio per Erba Sacra



San Gillio Via Alpignano Cappella di San Rocco

Ingresso Gratuito



La mindfulness è come un abbraccio caldo in una giornata fredda. È l’arte di fermarsi e respirare, di ascoltare il battito del proprio cuore e sentire il mondo intorno a noi con una nuova intensità. Immagina di poter osservare i tuoi pensieri come nuvole che passano nel cielo, senza giudicarli, solo accettandoli per quello che sono. Questa pratica ci invita a vivere ogni momento con pienezza, a trovare la bellezza nelle piccole cose e a riscoprire la pace interiore. La mindfulness è un viaggio verso la consapevolezza, un modo per connettersi profondamente con se stessi e con il mondo, trovando serenità anche nelle tempeste della vita.

Hai mai avuto un momento in cui ti sei sentito completamente presente e in pace?



dalle ore 14:30 alle ore 15:30



Laboratorio.

Biodanza® conduce Antonella Ebranlè.

Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale

La Biodanza® è una danza della vita, un’esperienza che va oltre il movimento fisico.

Il suo creatore, lo psicologo e antropologo cileno Rolando Toro Araneda, la definì come “una poetica dell’incontro umano, un modo diverso di relazionarsi in un mondo estremamente solitario, dove le persone sono carenti d’amore”.



dalle ore 15:30 alle ore 16:30



Laboratorio

“Accademia della Dea” Il risveglio del femminino Sacro conduce Chiara Pavan Per Schola Michaeli®



Ingresso Gratuito



San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale

Il risveglio del Femminino Sacro è un processo profondo che avviene dentro di noi quando cominciamo a comprendere e accettare la nostra vera natura.

Questa energia sacra può essere risvegliata attraverso diverse pratiche.

Il Femminino Sacro non è limitato alle donne; è un’energia che tutti gli esseri possiedono, indipendentemente dal sesso o dall’orientamento di genere.



dalle ore 15:30 alle ore 16:30

Laboratorio

“Ritrova te stessa”. Conduce Denise Mangiardi per Miss You



Il metodo "MISS YOU ritrova te stessa" nasce dalla collaborazione di tre professionisti per aiutarti a ritrovare la tua forma fisica ideale e a non perderla più dimenticandoti nel frattempo della parola "dieta".

Denise Mangiardi ideatrice del metodo, già titolare di diversi centri di estetica, si occupa di dimagrimento da venticinque anni.

il metodo è semplice ed efficace fin da subito.



Ingresso Gratuito

San Gillio Via Alpignano Cappella di San Rocco



dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Laboratorio

Labortatorio di Tarologia

“Scegli il tuo tarocco ti parlerà di te” Conduce Giovanna Bruno.



Offerta minima 8,00 Euro a partecipante



San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale

Gli ospiti saranno invitati a sedersi in cerchio e a scegliere una carta (Arcani Maggiori) tra quelle disposte al centro. Poi a turno, ciascuno sarà incoraggiato a raccontare liberamente cosa gli inspira quella carta, alla fine gli sarà detto qual é il significato tradizionale del l'arcano. Per scoprire parti nascoste di sé.



dalle ore 16:30 alle ore 17:30



Rituale

“Memorandum Creativo per la tua crescita personale” Conduce Giorgia Califano



costo 15,00 a partecipante



San Gillio Via Roma 6 Sala 2 ex palazzo comunale



Questo laboratorio per adulti coinvolge pensiero ed emozione. L'attività consiste nella realizzazione guidata di un memorandum, ossia un di un promemoria creativo per la tua crescita personale. Partiremo da una carta evolutiva per avere un suggerimento su ciò che hai bisogno di rendere manifesto nel qui ed ora. Subito dopo troveremo la tua parola memorandum da rendere monile e portare sempre con te.

N.B. nel contributo di partecipazione è compresa l'esperienza e i materiali per realizzare il tuo monile memorandum.



dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Conferenza

“Guarigione Energetica degli Organi”.

Realatore Gabriele Denti Per Schola Michaeli®



Ingresso Gratuito



San Gillio Via Alpignano Cappella di San Rocco



Guarigione Energetica degli Organi.

Guarire i nostri organi per guarire il Tutto. La scoperta della sacralità' del corpo interiore, fisico e spirituale.



dalle ore 17:30 alle ore 18:30

Lezione di Hata Yoga per adulti

“Un viaggio alla scoperta di Sè’”. Conduce Cristiana Isarò



Hatha Yoga per adulti senza limiti di età.

Adatta anche ai principianti assoluti.

Offerta Libera

San Gillio Via Roma 6 Sala 1 ex palazzo comunale



Per lo svolgimento degli esercizi sono necessari dei tappetini e dei cuscini che dovranno essere portati dai

partecipanti.



dalle ore 17:30 alle ore 18:30



Laboratorio

“Numerologia Pitagorica e Registri Akashici”



Conduce Tiziana Tallone



Ingresso Gratuito

San Gillio Via Roma 6 Sala 2 ex palazzo comunale



Riconnessione al proprio Registro con l'aiuto dell'Arcangelo Zadkiel-(Hesediel)



dalle ore 17:30 alle ore 18:30



Laboratorio



“Il Metodo 5 Elements - Accordo Energetico” Conduce Marco Vulcano -Mael Eunoè



Ingresso Gratuito



San Gillio Via Alpignano Cappella di San Rocco

Metodo energetico che opera in diretto collegamento con il Campo di Energia Universale e che permette di eliminare i blocchi che ci impediscono di entrare in contatto con la nostra Vera Natura.



Sarà sicuramente una giornata esperienziale molto intensa, ricca di scoperte e connessioni profonde. Non vediamo l’ora di condividere questa straordinaria avventura con voi.



Tutti i laboratori sono con prenotazione al 3391410085.