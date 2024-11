Intelligenza artificiale, inverno demografico e "megatrend", ForwardTo presenta la sua pagella: "Siamo ancora molto indietro"

Si fa presto a dire innovazione tecnologica, intelligenza artificiale in primis. Ma pure la crisi demografica che ormai va verso l'inverno più rigido, la transizione green e nuovi modelli di progresso scientifico. La difficoltà di decidere Si fa presto, ma i decisori (pubblici e privati) non sembrano ancora essere sulla lunghezza d'onda giusta. Per captare i segnali, ma soprattutto per dare risposte. Ecco cosa racconta "Talenti per il futuro", progetto realizzato da Forward To, ente no profit sostenuto da Fondazione Crt e altre realtà del territorio. Il loro obiettivo, grazie a una squadra nutrita di ricercatori under30 e over35, era quello di delineare i maggiori scenari futuri. I cosiddetti "Megatrend". Il tutto declinato su Torino, Piemonte e Nord Ovest del Paese.

Paradigmi vecchi per le sfide nuove

"Abbiamo cominciato a ragionare tra gruppi di mondi diversi, dai ricercatori al mondo accademico e molto altro - spiega Alberto Robiati, che guida Forward To - e abbiamo visto come ancora si affrontino con paradigmi del passato temi che ormai vanno visti nel presente e con gli occhiali del futuro".

Futuro come cono e non come linea