Paolo Cattin rivela la storia incredibile del Rolex Daytona Rainbow

Un capitolo unico nel mondo degli orologi di lusso si riapre: il leggendario Rolex Daytona Rainbow con movimento Zenith tornerà all’asta il prossimo novembre con stime che potrebbero superare i 10 milioni di dollari. Questo raro orologio con la sua lunetta di zaffiri colorati e una storia avvolta nel mistero ha affascinato collezionisti di tutto il mondo. Paolo Cattin, esperto e curatore del Daytona Museum in Svizzera, ha deciso di condividere dettagli inediti sulla sua scoperta e sulle curiosità che circondano questo modello enigmatico.

“Era la sera del 22 marzo 2017, una di quelle notti che rimangono impresse nella memoria ricordo perfino l’orario erano le 21:50”, racconta Paolo Cattin. “Ahmed, un famoso collezionista di Dubai, decise per gioco di inserire nella nostra chat di collezionisti un Rolex Daytona Rainbow mettendolo in vendita a 500.000 dollari. Un prezzo che all'epoca sembrava quasi una provocazione. Io non persi tempo, contattai subito Ahmed per manifestare il mio interesse. Ma con mio grande stupore, prima che potessi concludere la trattativa, l’orologio venne acquistato da Justin Grumberg, noto commerciante americano, nel giro di pochi minuti”.

Da quel momento l’orologio iniziò un viaggio complesso che lo vide passare di mano in mano, fino ad essere venduto a uno dei più grandi collezionisti del mondo, un facoltoso appassionato australiano. “Questo collezionista possiede solo modelli in oro bianco, quindi il Daytona Rainbow si inseriva perfettamente nella sua collezione”.

Un Unicum o parte di una serie perduta? Il Daytona Rainbow Zenith ha suscitato negli anni innumerevoli speculazioni. “Molti credono che esista solo questo esemplare” afferma Cattin. “Ma la mia esperienza mi suggerisce che potrebbero essercene altri. Ho sentito voci su un possibile secondo esemplare in Toscana e un altro in Arabia Saudita. Rolex è nota per la produzione di piccole serie di modelli rari, ma è estremamente insolito che crei pezzi unici”.

Questa rarità ha alimentato leggende e dibattiti tra gli esperti, rendendo quel Rolex Daytona Rainbow uno degli orologi più discussi di sempre. “La sua lunetta arcobaleno” aggiunge Cattin “Fu inizialmente montata sui modelli Day-Date nei primi anni '80 e successivamente su piccole serie di orologi femminili. Ma l’unione con il movimento Zenith lo rende un pezzo davvero unico nel suo genere”.

Ciò che rende questo modello ancora più intrigante è la questione legata alla sua referenza. “La referenza 16599 non è associata occasionalmente a un'altra cassa, è proprio la referenza di un altro tipo di cassa” spiega Cattin. “Ma quando ho esaminato i dettagli più a fondo, ho scoperto che la desinenza SA AEC – Sapphires Arc En Ciel – era legata chiaramente al modello Rainbow. Questa discrepanza ha suscitato non poche speculazioni”.

Nonostante l’accuratezza e la meticolosità di Rolex nel catalogare i propri modelli, non esiste una fotografia ufficiale di questo orologio nei loro archivi. “Non ci sono prove né a favore né contro l'esistenza di questo modello in questa particolare configurazione” dice Cattin. “Ma la desinenza è un indizio inequivocabile. È come se Rolex avesse voluto mantenere un alone di mistero attorno a questo pezzo, forse per alimentare l'aura di leggenda che lo circonda”.

L'asta del Rolex Daytona Rainbow con movimento Zenith organizzata dalla prestigiosa casa d'aste Phillips in associazione con Bacs & Russo rappresenta un evento di grande rilievo per il mondo degli orologi di lusso. “L’orologio ha un prezzo di riserva fissato a 3,5 milioni di dollari, al di sotto del quale non potrà essere venduto, ma molti esperti sono convinti che il prezzo finale supererà ampiamente questa cifra. Si parla di un possibile valore tra gli 8 e i 10 milioni di dollari”.

Questa cifra lo collocherebbe tra i Rolex più costosi mai venduti, un riconoscimento non solo al suo valore intrinseco ma anche alla sua storia e alla rarità. “L’asta attirerà sicuramente l’interesse dei collezionisti più influenti del mondo” continua Cattin “E sarà affascinante vedere dove finirà questo pezzo incredibile e quale sarà la prossima tappa della sua già straordinaria avventura”.

Il fascino del Rolex Daytona Rainbow con movimento Zenith non risiede solo nel suo valore economico, ma anche nella storia che rappresenta. Questo orologio è la prova di come un singolo pezzo possa racchiudere in sé mistero, artigianalità e una narrazione che si snoda su più decenni. “La sua unicità sta anche nel fatto che nonostante le incertezze e i dubbi, continua a far parlare di sé e a stimolare la curiosità degli appassionati. È una storia ancora da scrivere” conclude l’esperto.

https://www.instagram.com/paolocattin