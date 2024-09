Volpiano, il Consiglio comunale discute del sottopasso di Regione Cravero

Il Consiglio comunale di Volpiano, nella seduta di giovedì 12 settembre, ha visto all’ordine del giorno l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 che comprende la costruzione del nuovo asilo nido in via Padova (936mila euro), il nuovo collegamento tra corso Piemonte, via Pisa e via Venezia (497mila euro), la realizzazione di un area a parcheggio pubblico in via Lombardore (349mila euro) e il secondo lotto del rifacimento del tetto del plesso scolastico di via Trieste (300mila euro).

In ambito economico l’assemblea ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027 e alcune variazioni al bilancio di previsione 2024/2024 per finanziare i lavori sull’ex edificio scolastico di via Botta (per uno stanziamento complessivo di un milione e 500mila euro) e l’accordo transattivo riguardante i lavori di ripristino di piazza Italia (21mila euro).

Per quanto riguarda la realizzazione del sottopasso in Regione Cravero, conseguente alla soppressione del passaggio e livello della ferrovia Canavesana, è stata approvata una modifica alla convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Volpiano e Rfi (Rete ferroviaria italiana), resasi necessaria per consentire lavori di impermeabilizzazione che portano il costo dell’opera a complessivi 9milioni e 570mila euro, finanziati dal Comune di Volpiano per 200mila euro e dalla Regione Piemonte per la restante parte.

L’assemblea ha infine approvato la convenzione con l’ente di gestione della dell’infanzia «Il Grillo Parlante» (che prevede un contributo comunale per le spese di gestione pari a 74mila euro all’anno, integrativo dei contributi regionali), il nuovo regolamento per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile e il regolamento comunale di polizia mortuaria.