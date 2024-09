I vantaggi di imparare l’inglese in ambienti multiculturali

L'apprendimento di una nuova lingua è una delle competenze più utili e arricchenti che si possa acquisire, e l’inglese è indiscutibilmente la lingua più importante da conoscere nella nostra epoca.

A livello professionale, non è più considerata un plus, ma un requisito indispensabile e questo obbliga i giovani ad affacciarsi a questa lingua, fin dalle scuole dell’obbligo, spinti da genitori che cercano modi alternativi per aiutare i propri figli nell’apprendimento veloce. Se infatti per alcune popolazioni è più facile apprendere l’inglese, non lo è altrettanto per gli italiani e per tutti quei popoli che hanno origini mediterranee o appartengono ad etnie di ceppi linguistici slavi.

Per ovviare a questo scompenso di fondo, sono tanti i metodi consigliati: dal guardare serie tv in lingua al frequentare una delle tantissime scuole di lingue in Italia e all’estero. Queste soprattutto, operano in contesti multiculturali, favorendo l’apprendimento della lingua per gli stranieri e tenendo conto anche delle loro origini.

Imparare l’inglese in un contesto multiculturale, può essere un grande vantaggio, sia per perfezionarne la pronuncia, sia per comprendere i vari accenti. L’inglese è infatti parlato in quasi tutto il mondo e si differenzia per tantissimi slang e pronunce differenti. Addirittura, in alcuni casi specifici, possono cambiare totalmente i termini utilizzati.

Pensiamo ad esempio alla parola “metropolitana” che prende un termine differente tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Questo è solo uno degli esempi più banali e comuni e potremmo stare a farne tantissimi altri.

Per questi motivi, avere una visione complessiva e sfumata della lingua, aiuta a comprendere meglio i diversi contesti.

Le sfumature della lingua inglese in un contesto globalizzato

Abbiamo già accennato all’importanza della lingua inglese in ambito professionale, oggi richiestissima da ogni azienda, ma questa è anche un importante strumento per viaggiare e quindi per ottenere indipendenza personale. L’apprendimento di una lingua nuova, abbatte infatti le barriere culturali e permette di addentrarsi alla scoperta di nuovi Paesi.

L’inglese in particolare, ci permette di viaggiare in tutto il mondo senza problemi, ma spesso, questo può arricchirsi di diverse sfumature linguistiche, che vale la pena conoscere.

Per questo, apprendere in un contesto multiculturale può essere un ottimo sistema.

Le differenze di accento, le espressioni idiomatiche e gli approcci alla comunicazione variano da una cultura all’altra, e confrontarsi con queste diversità, permette di acquisire una comprensione più sfumata e globale dell’inglese.

Esistono alcuni luoghi dove oggi è possibile apprendere l’inglese in contesti multicultura divertendosi. Uno di questi è sicuramente Malta.

Imparare l’inglese in una scuola di lingue a Malta, come quella di Sprachcaffe, può rivelarsi un’esperienza non solo linguistica e di formazione, ma anche di crescita.

Città e luoghi dove apprendere l’inglese in contesti multiculturali

Al primo posto, abbiamo già accennato, l’isola di Malta. In pieno Mar Mediterraneo, quest’isola è stata un crocevia di culture diverse nel corso dei secoli. Ancora oggi, ci convivono arabi, italiani, inglesi e maltesi. La sua lingua ufficiale è l’inglese a causa della sua lunga storia di colonizzazione britannica. Qui sono sorte numerose scuole di lingua inglese e fra i vicoli della Valletta, è possibile ancora trovare le tipiche cabine telefoniche rosse in stile inglese. Dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1964, Malta mantenne l'inglese come una delle lingue ufficiali, insieme al maltese e questo oggi la rende un luogo molto connesso ai Paesi anglofoni. L’inglese è infatti utilizzato per tutti gli affari internazionali.

Al secondo posto abbiamo scelto Londra.

La capitale londinese è oggi più che mai un luogo dove la globalizzazione fa da padrona.

Sono tantissimi gli studenti da tutto il mondo che si recano a Londra per imparare l’inglese. Qui, è inutile dire, che è possibile confrontarsi con l’inglese parlato da tantissime culture diverse, oltre al perfetto “British English”, ricco di termini particolari e altisonanti che non potrai sentire da nessun altra parte.

Londra è poi una città ricca di cose da vedere, il che rende l’esperienza di apprendimento linguistico, più divertente e completa.

Al terzo posto troviamo Sidney, la città più grande e famosa dell’Australia, la quale si dimostra una degna rivale di Londra. Anche qui l’inglese parlato è dei più disparati. Troviamo infatti immigrazione da tutto il mondo e lo stesso inglese australiano è molto particolare, con accento differente rispetto quello della Madrepatria.