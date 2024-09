S. A.S Il Principe Alberto di Monaco al Casinò di Sanremo

S.A.S. il Principe Alberto di Monaco ha effettuato, in forma privata, la visita all’esposizione dedicata agli abiti della Principessa Grace. Icona di eleganza nella Sala Privata del Casinò di Sanremo.

Il sovrano era accompagnato dal sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, componente dell’Associazione Siti storici dei Grimaldi ed è stato accolto dal sindaco di Sanremo Avv. Alessandro Mager, accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni, dal presidente e Amministratore Delegato del Casinò dott. Gian Carlo Ghinamo e dal consigliere del Cda del Casinò Dott. Eugenio Nocita.

Il Principe Alberto si è soffermato nella sala Privata ed ha apprezzato la mostra, curata dalla dott.sa Federica Flore, costituita da sei abiti provenienti dalla collezione privata della famiglia Grimaldi. L’esposizione ha il patrocinio dell’Ambasciata di Monaco in Italia e dell’associazione siti storici Grimaldi, in cui è inclusa la città di Sanremo.

“l’Omaggio alla Principessa Grace icona di eleganza” e la mostra “Stile artigiano è di Moda” si inseriscono nel Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile, che vede la collaborazione della Confartigianato Imperia e della Confartigianato Nazionale e del Piemonte, della Fondazione Zecchi, valorizzando l’autorevole tradizione del Casinò nel settore Moda artigianale e sartoriale, iniziata già negli anni Venti.

“E’ stato un onore poter ricevere S.A.S. il Principe Alberto di Monaco, in visita privata al Casinò per quest’esposizione così importante che si inserisce a pieno titolo nella tradizione dell’alta sartoria. L’evento di oggi pomeriggio è segno tangibile di quanto la Casa da Gioco continui, con successo, a proporsi come luogo di cultura. Un sentito ringraziamento a S.A.S. il Principe per essere stato con noi questo pomeriggio, al Casinò e tutti coloro che tanto si sono adoperati per la realizzazione non solo della mostra ma anche di questa visita così prestigiosa” Sottolinea il sindaco di Sanremo Avv. Alessandro Mager.

“Ringrazio sentitamente S.A.S. Il Principe Alberto di Monaco per la Sua visita e per aver reso possibile l’esposizione, che rimarrà nella storia della nostra azienda e che ha impreziosito il Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile. Un particolare plauso a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò dott. Gian Carlo Ghinamo.