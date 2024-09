Volley, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 pareggia 2-2 l’allenamento congiunto con Le Cannet

Si chiude con un inconsueto risultato di parità (2-2) l’allenamento congiunto che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha disputato oggi a Bordighera contro il Volero Le Cannet, squadra che le biancoblù ritrovano a pochi mesi dal doppio confronto nei quarti di finale della Coppa Cev della passata stagione.

Rispetto al primo allenamento congiunto stagionale, svolto sabato scorso al PalaFenera contro Mondovì, coach Bregoli ha a disposizione anche Skinner, Anthouli (arrivate a Chieri a inizio settimana) e Zakchaiou, subito schierate nel sestetto iniziale. Completano lo starting six Van Aalen, Alberti, Omoruyi e Spirito. Dal secondo set trovano spazio anche Guiducci, Lyashko (ex di turno), Carletti, Rolando, Gray e Bujis; l’unica a non entrare in campo è Gicquel, tenuta a riposo.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il primo parziale 26-24 in rimonta da 18-21, e il quarto con un più netto 25-16; il secondo e il terzo set, con le transalpine sempre avanti, terminano entrambi 22-25.

Nel tabellino spiccano da parte chierese i 18 punti di Anthouli, seguita da Bujis (13), Omoruyi (12), Carletti (9), Zakchaiou (8), Skinner (6), Lyashko (5), Van Aalen (3), Alberti e Gray (1). Nel Volero Le Cannet le migliori realizzatrici sono l’opposto Fingall (23) e le schiacciatrici Schalk (13) e Popova (12).

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 proseguirà il suo mini ritiro a Bordighera fino a domenica quando, per il 9° memorial “Dado Tessitore”, sempre al PalaBiancheri, alle ore 18 affronterà in amichevole Cannes.