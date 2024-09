Al Cinema Massimo, Il Re Fanciullo: il film sul gallerista Franz Paludetto di Alessandra Lancellotti

Il Re Fanciullo di Alessandra Lancellotti, il film documentario-fiaba su Franz Paludetto e sul Castello di Rivara tra l’Ottocento e la contemporaneità, dopo i riconoscimenti ottenuti al Lucania Film Festival e al Memories Film Fest come miglior documentario, torna in proiezione al Cinema Massimo di Torino martedì 24 settembre alle ore 20.30.

La trama

Il protagonista di questa storia è Franz Paludetto, figura straordinaria di gallerista e dell’arte contemporanea, scomparso a maggio 2023, dopo aver affiancato alcuni giganti come Alighiero Boetti, Gina Pane, Pino Pascali, Luigi Ontani, Hermann Nitsch, Gordon Matta-Clark… Autentico corsaro del mondo dell’arte, insieme seduttivo e appartato, ha dato vita a una dozzina di spazi espositivi mitici tra Torino, Milano, Roma, Norimberga. Soprattutto, ha realizzato uno spazio utopico senza uguali al mondo: il Castello di Rivara. Il film intreccia la sua storia con quella di un altro cenacolo, di un secolo prima, animato dal grande architetto e maestro del restauro europeo Alfredo D’Andrade, che proprio a Rivara iniziò la sua carriera come pittore e come architetto.

Vita e arte si confondono in questo documentario fiabesco, ambientato tra le stanze del Castello di Rivara, che la figura eclettica di Franz Paludetto ha trasformato nel 1983 in un museo e residenza per artisti. Ed è proprio una giovane artista ad accompagnarci attraverso la stratificazione delle vicende di questo luogo e di coloro che lo hanno attraversato. Il risultato è uno scavo storico e intimo, un viaggio nella materia stessa di cui sono fatte le immagini e la memoria.

Il film è una produzione Caucaso e Tempestade, in collaborazione con Archivio Nazionale del Cinema di Impresa e Castello di Rivara, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, distribuzione internazionale Ant!dote. Hanno contribuito alla realizzazione del film: Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Comune di Genova - Galleria d'Arte Moderna di Genova, Archivio Storico della Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Architeca del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, Archivio di Stato di Torino, Atlantis - Il mondo sommerso degli archivi, Gal Valli del Canavese, Comune di Rivara, Comune di Oderzo.

Interverranno la regista Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi, in dialogo con Elena Testa (CSC Archivio Nazionale Cinema Impresa) e Sergio Pace (Politecnico di Torino).

Per info: https://bitly.cx/UDdkp