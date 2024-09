4 errori comuni quando si sceglie un divano

Una delle scelte più importanti che occorre fare quando si arreda la casa è quella riguardante il divano, che dovrà non solo definire lo stile della sala in modo netto, ma anche garantire comodità e funzionalità. Ogni persona o famiglia vive in modo differente la quotidianità, perciò il divano non viene utilizzato da tutti allo stesso modo e proprio per questo la sua scelta deve essere fatta considerando più fattori. Andiamo quindi a vedere quali sono gli errori più comuni che vengono commessi nello scegliere un nuovo divano, così da comprendere bene come trovare quello più adatto a sé.

1. Non considerare l’arredamento

Gli stili per arredare una casa sono tanti e molto diversi tra loro, perciò è fondamentale che gli elementi principali all’interno di ogni ambiente creino un arredamento armonioso. Un accostamento stonato del divano al resto dell’arredamento obbligherebbe la sostituzione di altri elementi, come il tavolo o un mobile. Questo può accadere ad esempio se si unissero insieme uno stile moderno con uno classico.

Ovviamente esistono modelli più versatili, come ad esempio i divani Chesterfield di Emporio Chesterfield, famosi per dare personalità ad arredamenti classici tanto quanto a quelli moderni e più di tendenza, perciò il consiglio migliore è quello di valutare sempre l’arredamento della sala e indirizzare la scelta del divano verso uno stile che si intona.

2. Non definire un budget limite

Una volta deciso lo stile del divano, è importante capire il budget massimo che si vuole spendere. Se quella del divano non è l’unica spesa a cui occorre far fronte, definire un limite è importante per evitare di andare oltre le proprie possibilità economiche. A volte le persone scelgono il loro divano basandosi solo sull’estetica, per scoprire poi di non poter sostenere una determinata spesa. Definire un budget limite permetterà di fare già una prima selezione ed eviterà che si spenda più del dovuto.

3. Non avere le misure dello spazio disponibile al momento della scelta

Un altro fattore indispensabile per scegliere il divano adatto alla vostra sala sono le misure dello spazio disponibile. È bene fare una piantina della sala e decidere quale sarà lo spazio da dedicare al divano, sfruttando al meglio la sua posizione: se si ha un angolo di parete libero ci si può orientare su un divano a L, mentre in un openspace più raccolto si può usare il divano come separatore d’ambiente tra cucina e living. Scegliere un divano senza le opportune misure non consentirà di sfruttare al meglio gli spazi e, nel peggiore dei casi, potrebbe obbligare a modificare l’arredamento perché troppo grande o troppo piccolo.

4. Acquistare un divano senza provarlo

Tra gli errori più grossi nella scelta di un divano c’è senz’altro quello di acquistarlo senza provarlo. Sì, un divano è un elemento di arredo, ma è anche il posto in cui ci si siede e stende per vedere un film, leggere un libro, chiacchierare con gli amici o semplicemente per riposarsi.

La comodità del divano è importante tanto quanto il suo stile, perciò un consiglio importante è di provare ogni divano che piace sia stando seduti che stendendovi, per verificare se siano sufficientemente comodi.

Se un divano possiede degli optional, vanno provati tutti per vedere se ci si trova a proprio agio ed effettuate più prove: l’ideale sarebbe testare ogni divano due o tre volte, alternando imbottiture e modelli differenti in modo da trovare quello che si avvicina di più ai propri bisogni.