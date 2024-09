Embraco, l'ex stabilimento adesso finisce in vendita. Addirittura sul portale online di Immobiliare.it

"Complesso industriale in buone condizioni di manutenzione". Tre milioni e mezzo e ci si porta via un capannone "storico", alle porte di Torino. Per la precisione, a Riva di Chieri. Non è una coincidenza: è l'annuncio comparso sul portale specializzato di Immobiliare.it e riguarda proprio una delle fabbriche che ha segnato (in negativo) la storia recente dell'industria e delle vertenze sindacali torinesi.

In vendita su internet quel che resta di Embraco

Si tratta proprio di quello che ha ospitato fino a qualche anno fa Embraco, la fabbrica del Gruppo Whirlpool che, a seguito della decisione di chiudere l'attività (in Italia, si intende) ha finito per lasciare a casa quasi 300 persone. Nonostante feroci lotte sindacali e impegni iperbolici (quanto vuoti) di personaggi come Carlo Calenda e Domenico Arcuri, all'epoca ai vertici di Invitalia, prima di un passaggio non esattamente memorabile da commissario durante l'emergenza Covid.

Poi il tracollo, con l'esperienza demenziale (per tenersi leggeri) di Ventures, con investimenti promessi e mai arrivati e gli operai costretti e ridipingere e ripulire le aree dello stabilimento, ma senza mai lavorare veramente. Altro che biciclette elettriche o pannelli solari.

L'idea di alcuni imprenditori della zona

Adesso - mentre alcuni imprenditori della zona hanno appena avanzato l'idea di utilizzare l'area per accogliere un costruttore d'auto cinese, magari Dongfeng - l'arrivo dell'annuncio sul portale che, in un recente passato, aveva visto anche la proposta dello stabilimento ex Bertone di Grugliasco, oggi Stellantis.

L'annuncio comparso su Immobiliare.it