Grande successo per Wonnie in Giro a Ivrea: Fondazione FILA Museum dà appuntamento a Biella nel 2025

Una platea di oltre 200 partecipanti ha decretato il successo dell’edizione 2024 di Wonnie in Giro, l’evento annuale promosso da Fondazione FILA Museum tenutosi lo scorso 7 settembre nella splendida cornice di Ivrea.

Un appuntamento con l’attività fisica all’aria aperta, con l’arte e con la cultura locale all’insegna della condivisione e della valorizzazione del territorio, valori che da sempre sono alla base delle iniziative organizzate da Fondazione FILA Museum.

Wonnie in Giro: grande successo per la tappa di Ivrea

La quarta edizione di Wonnie in Giro ha fatto tappa a Ivrea il primo sabato di settembre 2024, attirando una folta schiera di partecipanti che hanno trascorso una piacevole mattinata concedendosi una lunga passeggiata nel centro storico della cittadina piemontese.

Organizzata con il patrocinio del Comune di Ivrea (TO) e della Città metropolitana di Torino, e con il supporto di Il Contato del Canavese, l’evento ha potuto contare anche sulla presenza di tre atleti d’eccezione: l’ex canoista lecchese Antonio Rossi, Francesco (Ciccio) Graziani che tutti ricordiamo tra campioni del mondo con la nazionale di calcio italiana nel lontano 1982 e Domenico Marocchino, ex centrocampista e attaccante protagonista di diverse stagioni in bianconero.

Tre grandi sportivi e amici di lunga data della Fondazione FILA Museum che hanno dato ulteriore prestigio alla manifestazione, rendendo unica l’esperienza di tutti i presenti.

Alla scoperta dei luoghi più celebri di Ivrea

Tra rievocazioni storiche e scorci mozzafiato, i numerosi partecipanti alla recente edizione di Wonnie in Giro hanno percorso 5 km esplorando alcuni dei luoghi più celebri di Ivrea, che nel 2018 è stata eletta Patrimonio dell’Umanità UNESCO come “Città industriale del XX secolo”.

L'Anfiteatro romano edificato lungo l’antica via per Vercelli è stato il punto di partenza della lunga camminata, raggiungendo poi l’area fluviale della Dora Baltea e facendo tappa lungo il Naviglio di Ivrea (Parco Dora Baltea), il più antico canale artificiale del Canavese.

Dopo l’Asilo Olivetti, struttura che sorgeva nei pressi della fabbrica Olivetti per accogliere i figli dei dipendenti e che ancora oggi ospita i servizi comunali per l’infanzia, i partecipanti hanno attraversato il Ponte Vecchio (il più antico ponte della città) e raggiunto l’agglomerato di Borghetto.

Il percorso si è concluso davanti al Castello Sabaudo, conosciuto con l’appellativo di “Castello dalle rosse torri” grazie alle parole pronunciate da Giosuè Carducci.

Appuntamento a Biella con Wonnie in Giro 2025

Da sempre impegnata nella promozione dell’importanza dello sport, dell’inclusione e di uno stile di vita basato sul movimento, Fondazione FILA Museum dà appuntamento alla quinta edizione di Wonnie in Giro in programma per il 2025: a ospitare l’evento sarà la città di Biella, scenario perfetto per creare nuove esperienze coinvolgenti.