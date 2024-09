Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l'Oroscopo di Corinne

ARIETE: Un larvato stato di apprensione turberà la quiete impedendo di vivere spensieratamente quasi come se un problemino assorbisse una buona fetta di energia o non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto ambite ma prendersela non serve: cercate quindi di guardare fiduciosamente ad un periodo convulso ma promettente. Una fettina di vita sta per mutare: basta soltanto sapere aspettare e allora si che brinderete ad un lieto accadimento o allettante evento.

TORO: Se una faccenda impensierisce sappiate che, grazie alla vostra innata tenacia, si risolverà e che trionferete su cattiverie e rivalità alla faccia di un soggetto picchiatello o cattivello. Spuntano anche degli stupori dinanzi a dichiarazioni, delle libagioni, dei simpatici ritrovi, dei comunicati mozzafiato, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi per un conoscente. Le mattinate appaiono incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate pepate. Doloretti alle articolazioni.

GEMELLI: Tanti pensieri affollano la mente al punto di non sapere come comportarvi nei confronti di individui ermetici o di un contesto leggermente penalizzante… Potreste pure venir accusati di egoismo da chiunque non si sforzi minimamente di capire i vostri problemi e tra le pareti domestiche aleggerà una larvata maretta… In amore date poco per scontato e, se single, aspettatevi l’inaspettato. Organismo da rinforzare con prodotti naturali. Raffreddori o ossicini scricchiolanti.

CANCRO: L’equinozio e l’ultimo quarto di Luna, che il 24 settembre si forma nella vostra costellazione, consentirà di accedere ad una maggiore serenità a parte una questione da definire e dei soldini da recuperare. Rammentate inoltre che solo con la diplomazia riuscirete in un intento anche perché innervosirvi servirebbe solo a rendere caustici taluni rapporti o a ritardare accordi. Utile pure guidare prudentemente, selezionare le frequentazioni, non cascare nella rete di bricconi.

LEONE: L’umore non sarà al top, basterà un nonnulla a mandarvi in tilt ma, in tempi brevi, un inconsueto processo di rigenerazione consentirà di guardare al futuro in maniera diversa… Passatempo o cenetta a cui aderire e ricorrenza da non scordare. Contatti con dottori, vigili o avvocati. Indecisioni dinanzi a due opzioni e corrucci per un figlio o anzianotto. Per favorire il benessere siate parchi nel mangiare, limitate lo stress e curate un disturbo ai primi sintomi di disagio.

VERGINE: Talune faccende subiranno dei rallentamenti impedendo di procedere come prestabilito causa impedimenti sbucanti dal nulla. Talune stonature planetarie facilitano infatti incognite di varia origine e natura, curiose improvvisate, contatti con personaggi misteriosi, rischio di beccare una contravvenzione, indisposizioni, indignazioni in campo materiale e sbuffi intermittenti. Ciononostante qualcosina rallegrerà chiunque avanzi d’età… Week end stralunato.

BILANCIA: Un gran fermento aleggerà nell’aria impedendo di vivere pacificamente tanti saranno gli impegni a cui adempiere. Se covate segreti desideri o attendete la circostanza giusta per pigliarvi una rivincita o allargare il cerchio di azione datevi una smossa e non aspettate passivamente che sia il fato a disporre per voi… Fattibili dei combini con un’amicona e una domenica fermentata. Vulnerabilità ad infiammazioni, raffreddori, cervicali o imbarazzi intestinali.

SCORPIONE: Accontentarsi di ciò che si ha è la regola basilare per vivere quietamente … Non prendetevela per inezie, acquartierate il pessimismo e traete saggezza dalle esperienze trascorse al fine di non ripetere i medesimi errori. Una sorpresa vi coglierà alla sprovvista. Lavoretti da ultimare prima di sabato. La fortuna è un attimo di distrazione della Dea bendata: coglietelo mettendo al Lotto i dati di nascita di un genitore o un cooperatore. Domenica bislacca.

SAGITTARIO: Accantonate il pessimismo, la sfiducia, lo scoraggiamento: il domani ha in serbo tanti di quei progressi dal faticare persino voi a crederci! Dunque se qualcosa turba sculacciate quel monellaccio di Saturno e vedrete che, preso dalla vergogna, inizierà a dispensare i suoi favori… Andate altresì in fondo ad una faccenda oscura, accettate un invito, chiedete spiegazioni ad un soggetto che non sa ciò che vuole e curate un acciacco stagionale. Buffi accadimenti in amore.

CAPRICORNO: L’opposizione dell’ultimo quarto di Luna avrà il potere di rendervi stressati, spossati e snervati… Se le cose non fungono sappiate che dei miglioramenti li denoterete, che c’è chi vi vuole bene e che un angioletto, divino o terreno, vi consentirà di scampare un guaio o trovare l’equa soluzione ad un recente tormentone. Rivedrete inoltre un’amica, vi caverete un pallino, zittirete una biforcuta linguetta o vedrete un sogno realizzarsi. Occhio solo a forme influenzali o malesseri vari.

ACQUARIO: Si prevede un ritmo eccitante e carico di speranze che ipotizzavate spentesi sul braciere di problemi, asprezze ed amarezze… Invece no perché con un Giove baldanzoso e positivo chiuderete parentesi aprendone di posteriori piene di gioie e delizie e in ciò dei soggetti veramente deliziosi vi daranno una manina così come dal passato riemergeranno soggetti che non vedevate da un’eternità…Una noia potrebbe provenire da versamenti o acciacchi stagionali.

PESCI: Reduci dall’eclissi lunare vi ninnerete sull’amaca dell’apatia dando l’errata impressione di fregarvene del mondo intero. In realtà trattasi unicamente di stati d’animo correlati all’autunnale stagione, al limitato spirito di sopportazione all’insofferenza verso pressanti doveri e ad un’alimentazione scorretta. Delle delusioni in ambito amichevole o confidenziale si alterneranno a incavolature motivate dall’ottusità altrui. Questione materiale da definire.

Con l’augurio che le autunnali stelline portino ad ognuno tante belle sorpresine…