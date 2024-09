Dall'Irlanda a Torino per cercare nuove strade di innovazione: ecco la missione di Enterprise Ireland

Le migliori menti d'Irlanda a Torino in cerca di collaborazioni. E' successo ieri pomeriggio - negli spazi del Grattacielo Sanpaolo - nell'ambito della settimana dell’Italian Tech Week.



Il Paese britannico, uno dei piu dinamici in Europa per quanto riguarda innovazione e start-up, è voluto essere a Torino per cercare alleanze tra imprese innovative ed attori dell’ecosistema Piemontese. Una missione è guidata da Enterprise Ireland (EI), l'agenzia governativa irlandese per lo sviluppo del commercio e dell'innovazione. Solo nel 2023 EI ha investito 24 milioni di Euro in start-up, contribuendo allo sviluppo di oltre 150 imprese ad alto potenziale innovativo. L’agenzia governativa è presente in oltre 40 Paesi nel mondo ed ha lo scopo di promuovere export e connessioni strategiche tra aziende Irlandesi ed Internazionali.

Ha fatto parte della missione anche la delegazione governativa irlandese rappresentata dall’Ambasciatrice d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien, e la nuova