Eletta la Nuova Giunta dell'Unione Montana Valle Susa

Tante conferme nella nuova giunta dell’Unione Montana Valle Susa, espressa dal consiglio di ieri sera, martedì 24 settembre. Su 29 consiglieri convocati, 27 erano presenti, di cui ben 21 hanno votato favorevolmente alla squadra guidata da Pacifico Banchieri.

La sua candidatura è stata presentata dal sindaco di Condove, Jacopo Suppo, in una seduta del consiglio presieduta da Andrea Archinà, primo cittadino di Avigliana, il Comune più popoloso nel territorio dell’Unione. Il netto risultato derivante dalla seduta, che consegna a Banchieri un’ampia maggioranza, è stato comunque condizionato dall'astensione dei rappresentanti dei Comuni di Bussoleno, Chiusa di San Michele, Mattie e Sant’Antonino di Susa e di due consiglieri di minoranza dell’area di centrodestra.

Viene quindi confermata la giunta uscente, con una sola eccezione: il sindaco di Mompantero Davide Gastaldo prende il posto di Osvaldo Vair (Chianocco) e le sue deleghe, esclusa quella all'Agricoltura, che viene assegnata a Luca Giai.

La squadra che guiderà l’Unione Montana per il successivo mandato è dunque la seguente:

Pacifico Banchieri (Comune di Caselette): Presidente con deleghe a Rappresentanza, Fondi ATO, Trasporti, Personale, Lavoro e Attività produttive.

Andrea Archinà (Comune di Avigliana): Vice Presidente con deleghe a Servizi associati, Cultura, Associazione europea vie francigene e Sviluppo Strategico.

Ombretta Bertolo (Comune di Almese): Assessore con deleghe a Bilancio, Catasto, Patrimonio, Fondi europei, Collaborazioni internazionali, Comunità energetiche.

Davide Gastaldo (Comune di Mompantero): Assessore con deleghe a Ambiente, Pianificazione territoriale, Forestazione, Montagna.

Elisabetta Serra (Comune di Vaie): Assessore con deleghe a Istruzione, sociale, Sistema bibliotecario di valle, Animazione territoriale e Iniziative per la valorizzazione dei corpi musicali e cori popolari.

Luca Giai (Comune di San Giorio di Susa): Assessore con deleghe a Lavori pubblici, Comunicazione, Protezione Civile, Agricoltura e Cibo.

Giorgio Montabone (Città di Susa): Assessore con deleghe Turismo, Sport, Collegamento con le altre Unioni Montane.

Banchieri ha consegnato a tutti i consiglieri una bozza del programma di mandato, che verrà portata in approvazione in un consiglio previsto per la fine di ottobre. L'obiettivo è di permettere a tutti i Comuni, anche a quelli che oggi non appoggiano la giunta, di proporre integrazioni al programma, con la speranza di ottenere una votazione unanime.

“È un grande onore poter guidare nuovamente l'Unione Montana Valle Susa”, ha commentato il Presidente Pacifico Banchieri. “Intendiamo lavorare con impegno e determinazione per perseguire gli obiettivi già avviati con il precedente mandato, proseguendo il percorso già avviato in ambito turistico, che ha visto crescere l'attrattività della nostra valle. Il nostro programma di mandato prevede un impegno costante verso lo sviluppo sostenibile del territorio, con un'attenzione particolare alle fragilità ambientali e sociali. Continueremo a dare priorità alle fasce più deboli della popolazione, lavorando per garantire un miglioramento concreto della qualità della vita e dei servizi. Un percorso in cui riteniamo fondamentale coinvolgere tutti i Comuni, per portare avanti insieme un progetto condiviso e inclusivo”.