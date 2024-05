Aurora, segnaletica invertita alla fermata “Dora Savona” del bus 8 verso il centro

Un errore nel posizionamento dei tabelloni delle fermate rischia di creare confusione nei passeggeri alla fermata del trasporto pubblico locale “Dora Savona” a Torino.



San Mauro al posto di Porta Susa

La segnaletica gialla che indica le fermate del bus 8 all'angolo con corso XI Febbraio, infatti, è stata invertita: in questo modo, vicino alla pensilina che accoglie chi è diretto verso Porta Susa, è erroneamente installato il pannello con la direzione San Mauro.

Una cosa è certa: chi usufruisce abitualmente della linea probabilmente non verrà danneggiato dalla svista, ma chi non è di zona potrebbe avere qualche difficoltà di orientamento e ritrovarsi fuori città invece che in centro.