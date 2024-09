Si chiude la seconda edizione di "GiovaniAdulti - Il Corpo del mondo"

Si chiude oggi la seconda edizione di "GiovaniAdulti - Il Corpo del mondo", il festival dedicato alle periferie torinesi che, dal 25 al 27 settembre, ha visto 13 istituti scolastici (scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado) partecipare a 62 sessioni laboratoriali, arrivando ad oltre duemila partecipazioni. Gli eventi serali hanno poi allargato la partecipazione a persone di ogni età, tra cui molti anziani, provenienti dai quartieri periferici della città di Torino.

“Nonostante polemiche pretestuose, che hanno prodotto evitabili tensioni, siamo molto soddisfatti del risultato finale. Chiunque sia passato da Cascina Giajone ha potuto vedere con i suoi occhi quante idee circolassero e quanta gioia e bellezza ci fossero. Questa è la risposta migliore a tutto quello che è stato detto nel corso della settimana da chi doveva per forza attaccarci” dichiara il direttore artistico Francesco Borgonovo.

Un festival allegro e vivace, impermeabile alle polemiche degli scorsi giorni, con laboratori di illustrazione, podcast, fumetto, attività sportive come scherma medievale, autodifesa, kung fu e danza, ma anche le attività con OPES e la Consulta delle Persone in Difficoltà (CPD), come “Space Ability”, “Memory”, “(Non) senti chi parla” e percorsi esperienziali per esplorare temi legati all’inclusività. Giovani Adulti è stato però anche l’occasione per mettere a confronto con il pubblico scrittori, artisti, giornalisti, volti televisivi, reporter, mondo del volontariato, della disabilità ed intellettuali.

Per la sua seconda edizione il festival diretto da Francesco Borgonovo si è concentrato su Torino sud, presso Cascina Giajone, lo storico edificio nel cuore di Mirafiori. Uno spazio, aperto alla cittadinanza, che oltre ai laboratori ed agli incontri serali ha ospitato per tre giorni anche aree musica e street food.