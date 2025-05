Entra nella Dora per sfuggire alla Polizia e ai pompieri, ma viene catturato con l'elicottero

Entra nella Dora per sfuggire alla Polizia, ma viene catturato con l'elicottero

Fuori programma nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, nella zona del ponte di via Bologna. Un uomo, per sfuggire alla Polizia e ai pompieri, ha provato ad entrare nella Dora, ma il suo tentativo di fuga ha avuto breve durata.

Decisivo l'intervento dell'elicottero

Braccato ed inseguito anche dall'alto, è stato catturato grazie all'intervento dell'elicottero, che ha permesso di far calere nelle acque alcuni agenti. Accerchiato, l'uomo alla fine è stato preso. Non si conoscono ancora al meglio i dettagli di questo intervento, anche se pare che l'uomo, di origine marocchina, volesse farla finita, per questo era stato inseguito dalle forze dell'ordine e dai Vigili del fuoco.

Si era temuto per persona dispersa

In un primo momento, vedendo in azione l'elicottero, si era temuto che una persona potesse essere finita accidentalmente nelle acque, ma la ricerca invece aveva ben altre finalità, che non il recupero di un disperso.