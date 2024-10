Previsioni delle 3 migliori meme coin del momento: Floki, Mog Coin, First Neiro on Ethereum

Il settore delle meme coin mostra diverse opportunità di guadagno settimana dopo settimana. Tuttavia, considerando il periodo di ripresa di Bitcoin, il prossimo mercato rialzista potrebbe vedere l’esplosione di molte crypto ispirate ai meme.

In particolare, gli esperti del settore hanno individuato 3 meme coin che potrebbero crescere in futuro: FLOKI, Mog Coin e First Neiro on Ethereum.

In ogni caso, esistono anche altre opzioni in prevendita che potrebbero crescere in maniera significativa dopo il lancio ufficiale. Tra queste, la meme coin STARS è uno dei progetti in presale più interessanti del momento, considerando le diverse utility che possiede nel contesto dell’ecosistema Crypto All-Stars.

Le prossime meme coin che potrebbero esplodere

Come anticipato in precedenza, gli esperti hanno espresso opinioni molto positive riguardo il futuro del settore delle meme coin, che potrebbe includere diverse crypto in grado di subire un apprezzamento considerevole nei prossimi giorni.

Tra tutti, molti utenti stanno puntando su crypto come FLOKI, una meme coin che tra la fine del 2023 e il 2024 ha mostrato diverse opportunità di guadagno per i crypto investors.

In particolare, nell’ultima settimana ha guadagnato un margine superiore al 16%, che ha alimentato nuovamente l’hype per questa crypto. In particolare, diversi esperti del settore hanno proposto delle previsioni molto positive su FLOKI, che secondo queste stime potrebbe superare $ 0,0002 durante il bull market di ottobre.

Un’altra crypto che mostra potenzialità molto interessanti è Mog Coin. Si tratta di una meme coin che ha ottenuto un apprezzamento di oltre il 40% negli ultimi 7 giorni.

Questa crypto potrebbe tuttavia continuare a crescere secondo gli esperti. Attualmente, il valore di mercato di Mog Coin si aggira intorno a $ 0,00000128, ma potrebbe superare la resistenza di $ 0,0000013 e continuare a crescere verso $ 0,000002 se il mercato rialzista dovesse garantire una spinta adeguata al prezzo di questa meme coin.

Infine, un’altra crypto che potrebbe crescere è First Neiro on Ehtereum, che ha subito un apprezzamento di oltre il 45% nell’ultima settimana ed ha alimentato l’entusiasmo degli utenti per il settore, influenzando anche l’andamento di altre crypto.

Questo progetto è stato supportato da molti utenti influenti del mondo crypto, e potrebbe continuare a crescere secondo gli esperti. In particolare, gli analisti suggeriscono che un eventuale mercato rialzista potrebbe portare il valore di questa crypto da un valore attuale di $ 0,0012 a oltre $ 0,002, un rialzo a cui potrebbe seguire una correzione di prezzo.

In generale, l’hype degli utenti per le meme coin ormai si esprime attraverso un sentiment positivo e un trend rialzista per molti progetti a tema meme. In particolare, anche la prevendita di progetti come Crypto All-Stars potrebbero mostrare ottime potenzialità durante i prossimi giorni.

Crypto All-Stars: una nuova possibilità in prevendita

Considerando le prospettive di crescita riguardo le meme coin espresse in precedenza, il 2024 mostra in generale un ritorno significativo delle meme coin nel mercato delle criptovalute. Nonostante siano considerate investimenti rischiosi, queste monete attirano trader e investitori grazie al loro valore accessibile e ai progetti innovativi che supportano.

Un altro esempio di successo è Crypto All-Stars, un progetto che combina meme coin e staking con l’obiettivo di creare un ecosistema completo per gli appassionati di questi token.

Durante la prevendita, Crypto All-Stars ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari, con il token STARS venduto a un prezzo iniziale di 0,0014652 dollari.

Questo valore è destinato ad aumentare con l’avanzare della presale e il successivo lancio su exchange centralizzati e decentralizzati, attirando l'interesse di trader e investitori in cerca di diversificazione.

Una delle caratteristiche principali di Crypto All-Stars è il MemeVault, un protocollo multi-staking e multi-token che consente agli utenti di mettere in staking fino a 12 meme coin differenti. Il sistema, basato sul protocollo Proof-of-Stake, permette ai trader di guadagnare ricompense passive sotto forma di token STARS, che fungono da valuta nativa della piattaforma.

Tra le meme coin supportate dal MemeVault vi sono Pepe, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, e molte altre, con l’intenzione di ampliare ulteriormente la lista in futuro.

Il token STARS gioca un ruolo centrale nell'ecosistema di Crypto All-Stars, poiché funge non solo da ricompensa per lo staking, ma anche come mezzo per incrementare i guadagni passivi semplicemente mantenendolo nel proprio wallet.

In generale, questa offerta di mercato è stata decisamente apprezzata dalla community dei crypto investors, che hanno condiviso la propria opinione tramite i principali canali social.

Lo Smart Contract di STARS è stato verificato da SolidProof, garantendo trasparenza e sicurezza agli investitori. Inoltre, i token acquistati durante la presale potranno essere subito messi in staking sulla blockchain di Ethereum per ottenere ricompense passive in base all’APY distribuite nell’arco di due anni.

In generale, la roadmap di Crypto All-Stars prevede una fase di marketing aggressiva durante la presale, seguita dal lancio su DEX e CEX, e infine l’introduzione dell’ecosistema MemeVault per consolidare la comunità e garantire il valore di STARS.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Previsioni Crypto All-Stars”.

