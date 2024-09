EVVIVA all’Ospedale di Rivoli per la Giornata Mondiale del Cuore 2024

È l’edizione speciale di “Evviva ASLTO3” per la Giornata Mondiale per il Cuore .

Per l’occasione saranno presenti medici ed infermieri di tutti i reparti, coordinati dal personale della Rianimazione, diretta da Michele Grio, che spiegheranno ai bambini cosa vuol dire lavorare in ospedale e prendersi cura della salute e del benessere delle persone.

L’iniziativa rientra nel calendario di attività nazionali per il World Heart Day , promossa dalla World Heart Federation (WHF) e coordinata in Italia da Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro nazionale della WHF, in collaborazione con Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Progetto Vita e Ircomunità.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia e sono responsabili del 44% di tutti i decessi. La cardiopatia ischemica, da sola, rappresenta il 28% dei decessi mentre le patologie cerebro vascolari rappresentano il 13% e sono la terza causa di morte dopo i tumori. L’incidenza dei pazienti affetti da invalidità cardiovascolare in Italia è del 4,4 per mille (dati Istat). La Giornata Mondiale per il cuore si propone di sottolineare l’importanza della prevenzione per la salute delle persone e dell’ambiente.