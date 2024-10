Terra Madre, Bongioanni e Bergesio hanno presentato il docufilm “Transumanza. Il ritorno a casa”

Presentato ieri all’Area Piemonte di Terra Madre Salone del Gusto il documentario Transumanza. Il ritorno a casa, realizzato da Rai Documentari in collaborazione con la sede regionale Rai di Torino e Anaborapi, e diretto da Fedora Sasso. Il documentario - che verrà trasmesso su Rai3 venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 16 e sarà poi disponibile su RaiPlay - racconta l'atavico richiamo alla montagna che riporta ogni anno in alpeggio oltre trecento famiglie di margari del Cuneese con circa settantamila capi di bovini di razza Piemontese.





Sono intervenuti l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il Direttore Rai Documentari Fabrizio Zappi, il senatore Giorgio Bergesio e i protagonisti del docufilm.





Ha spiegato l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Questo documentario raccoglie in modo bello e toccante immagini e storie che commuovono e fanno venire i brividi perché raccontano una realtà che ereditiamo da secoli come quella dei pascoli e degli alpeggi. Una realtà che tuttora è viva più che mai e non vuole scomparire. Dobbiamo aiutare queste nuove generazioni di imprenditori agricoli e di allevatori che hanno scelto un percorso non facile, ma che garantiscono a noi che viviamo a valle l’indispensabile presidio della montagna. E a fianco di questo, assicurano la vitalità di una razza come quella bovina piemontese che non rappresenta solo la continuità delle nostre radici ma un asset forte della nostra economia agroalimentare di qualità».





E ha sottolineato il senatore Giorgio Bergesio: «Questo documentario, particolarmente importante perché realizzato dalla Rai che è la prima azienda culturale e la tv pubblica del nostro Paese, ha un significato enorme soprattutto per la valorizzazione della Razza Piemontese, per il ruolo dell’allevatore che è colui che tramanda l’attività dell’alpeggio - presidio importantissimo dell’ambiente e del territorio - e soprattutto per diffondere la conoscenza di questa razza bovina straordinaria, che ha grandissimi pregi per la genuinità e la qualità incredibile della sua carne».