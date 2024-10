Esordio amaro per la nuova Reale Mutua Basket Torino, KO contro Verona

La Reale Mutua Basket Torino cede il passo a Verona nella prima giornata di campionato. Davanti ai quasi 1.700 spettatori del PalaGianni Asti, I gialloblù inseguono quasi sempre gli avversari riuscendo però a contenere le sortite degli avversari e sfiorando anche la vittoria a 90’’ dalla fine. La Tezenis - squadra già rodata con molti elementi della passata stagione - gioca una partita sontuosa al tiro (55% da 3), trascinata da Pullen (19) ed Esposito (17). Per i gialloblù prova stoica di Ajayi, che mette a referto 33 punti. Prossimo appuntamento per la Reale mercoledì 2 ottobre a Livorno.

CRONACA

Avvio di partita equilibrato: Verona prova subito a scappare con i tiri dalla lunga distanza di Esposito e Pullen, ma la Reale Mutua riesce a rimanere a contatto grazie ai centri di Ajayi e capitan Schina (7-8).

Il primo vantaggio di Torino arriva a 5’ del primo quarto con Seck (9-8), ma sono gli ospiti a mettere il piede sull’acceleratore con il tiro pesante di Faggian che vale il +7 (11-18). I padroni di casa provano a rispondere per le rime con Aristide Landi, accorciando le distanze (14-18), ma sulla prima campanella l’ultima parola è della Scaligera che va al primo mini-intervallo sul + 6 (14-20). Verona riparte forte con Bartoli in avvio di secondo quarto, ma Torino si tiene a contatto con la tripla di Schina (17-24). È ancora il tiro dalla lunga distanza dei veneti, però, a far male a Torino e i canestri di Pullen e Esposito valgono il massimo vantaggio di +13 (24-37) a 5’ dalla sirena dell’intervallo lungo. La Reale Mutua si affida a Taylor e Montano per limitare il passivo e dopo 20’ le squadre vanno al riposo sul 39-47.

In avvio di secondo tempo Torino a testa bassa suona la carica e con i canestri del trio Severin-Seck-Ajayi accorcia le distanze a quattro lunghezze (50-54). Coach Ramagli prova a limitare l’inerzia gialloblù rifugiandosi in time out, ma all’uscita dalle panchine è ancora Taylor ad andare a segno, portando la Reale fino al -1 (53-54). Nel momento migliore di Torino, la Scaligera riprende il bandolo della matassa e lanciata dalle triple di Palumbo e Pullen ristabilisce la decina di vantaggio (55-66). La squadra di coach Boniciolli tenta ancora con Schina di limare il gap sul finale di quarto, ma Verona ha ancora la meglio è con Faggian e Penna chiude la terza frazione sul +12 (58-70).

Gli ultimi dieci sono fondamentali, Torino lo sa e rientra in campo con il pieno giusto: parziale di 9-0 e Verona subito a raccogliere le idee in time out (67-70). Il forcing di Torino alza i decibel del Pala Gianni Asti, ma Verona sembra recepire a pieno le indicazioni del minuto di coach Ramagli e al rientro in campo la Tezenis rimette otto lunghezze di vantaggio dalla squadra di casa (72-80). La Reale Mutua non ci sta e, caricata sulle spalle di Ajayi, si lancia all’assalto a testa bassa portandosi ad un solo possesso dagli avversari (81-83). Gli ultimi minuti sono al cardiopalma: Montano segna il vantaggio di Torino dalla lunga distanza, ritoccando subito dopo il punteggio dalla lunetta (86-83), Verona non ci sta e risponde con la stessa moneta colpendo a ripetizione con Penna e Pullen (86-89). Ventuno secondi sul cronometro, coach Boniciolli chiama time out e si affida a Montano, ma il possesso termina con un nulla di fatto. Verona corre in time out e riprende il possesso in attacco: il fallo di Severini manda Pullen in lunetta che fa 2/2 regalando a Verona un nuovo +5 86-91, che non consente più chances a Torino. Finale 88-96.

Reale Mutua Basket Torino - Tezenis Verona 88-96 (14-20, 25-27; 19-23, 30-26)

Torino: Montano 8, Ladurner, Taylor 18, Ghirlanda 2, Severini 11, Garuzzo NE, Landi 3, Ajayi 33, Gallo, Seck 6, Schina 7. All. Boniciolli