Finita l'estate (con il Summer Festival), gli eventi continuano ad animare Beinasco

Borgaretto, invece, è stata teatro di un grande evento solidale che ha coinvolto tantissime associazioni. “Da Beinasco per il Mondo” ha portato in piazza Kennedy due giorni di musica, mostre, giochi, intrattenimento, spettacoli teatrali e tanto altro, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza nei tanti progetti benefici che le associazioni beinaschesi portano avanti in tutto il mondo.

L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalle associazioni Persone Come Noi Onlus - Gruppo Adozioni per la Vita, I.O.P. Ilula Orphan Program Italia, Oasi del Germoglio e San Matteo, ha portato in piazza centinaia di beinaschesi e si è concluso ieri sera, nell’Auditorium Giacalone, con un concerto del Free Voices Gospel Choir.

La soddisfazione del sindaco Cannati