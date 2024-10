Intitolato a Piero Angela il Centro di produzione Rai di Torino

Il Centro di produzione Rai di Torino da oggi è intitolato a Piero Angela. Una targa è stata scoperta nel pomeriggio nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il figlio Alberto insieme al direttore del Centro, Guido Rossi e alle istituzioni cittadine, il prefetto Donato Cafagna, il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore alle Attivita’ produttive della Regione, Andrea Tronzano.

La targa è posizionata poco distante dal murales, in fase di ultimazione, che ritrae il volto di Piero Angela con la mano alzata nel gesto di salutare quanti passano davanti alla sede di via Verdi accompagnato dalla scritta ‘Sapere Aude’, ‘osa esser saggio’.

“Mio padre - ha ricordato il figlio Alberto - era una persona molto umile e se avesse immaginato che un giorno il suo nome sarebbe rimasto su una targa non ci avrebbe creduto. Quel volto raffigurato sul murales e’ davvero il suo, quello sguardo e’ il suo e la cosa bella e’ che lui c’è ancora: vedendolo con quella mano alzata che e’ proprio la sua c’è una spinta ad avere fiducia nel futuro attraverso le proprie capacità, a creare fratellanza”. Soddisfazione per l’intitolazione e’ stata espressa da Guido Rossi che evidenziato l’importanza di “essere riusciti a dare un segnale di gratitudine che molti ci hanno chiesto fin dal giorno dopo la scomparsa di Piero Angela”.

A ricordare il legame di Angela con il capoluogo piemontese e’ stato il sindaco Stefano Lo Russo, che ha osservato: “Piero Angela e Torino sono un binomio molto stretto. I torinesi hanno la postura del garbo, del rigore, della coerenza delle cose che vengono dette e Piero Angela nel suo stile e’ stato tanto torinese oltre che un grande uomo di cultura scientifica” .

“Piero Angela è stato per tutti noi quanti un punto di riferimento, ha saputo rispondere ai nostri perché con grande semplicità ma avendo alle spalle una conoscenza completa. È stato un grande giornalista che ci ha portato ad affrontare grandi tematiche con un approccio particolare, quello di un grande italiano”, ha aggiunto il prefetto Donato Cafagna e l’assessore Andrea Tronzano ha concluso: “Tutti dobbiamo essere grati e riconoscenti a Piero Angela per le cose importanti che ha insegnato. Il murales recita ‘coraggio e conoscere’ parole quanto mai importanti oggi, soprattutto per i giovani, in un epoca cui più si conosce più si ha coraggio per affrontare le sfide che si hanno davanti”.