Jane Campion a Torino: la regista riceve il Premio Stella della Mole

Premio Stella della Mole per Jane Campion, la regista è ospite del Museo del Cinema per una masterclass in cui ha ripercorso la sua carriera.

Due volte vincitrice del Premio Oscar per Lezioni di piano (1993) e Il potere del cane (2021) per i quali ha vinto rispettivamente l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale e per la migliore regia, è stata la prima donna a ricevere l’ambita Palma d’Oro al Festival di Cannes e la seconda di nove donne ad essere nominata come miglior regista agli Academy Awards (attestandosi anche come l’unica regista donna con nomination multiple in questa categoria, vincendo alla seconda candidatura).

Caratterizzate in prevalenza da personaggi femminili che lottano per essere ascoltati, riconosciuti e compresi, le peculiari opere di Jane Campion non possono essere facilmente classificate: spaziando tra il cinema d’essai e il cinema commerciale, la sua filmografia comprende drammi a basso budget realizzati in Australia e Nuova Zelanda, film storici di prestigio internazionale, un thriller erotico contemporaneo girato negli Stati Uniti e una serie televisiva.