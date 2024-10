Folkclub: Peppe Voltarelli live insieme a Luca Ciarla. Cancellato il concerto di Fabio Treves

A causa di problemi di salute di Fabio Treves il concerto di sabato 5 ottobre al FolkClub è stato annullato, come tutti i previsti concerti autunnali della Treves Blues band.

La data verrà recuperata nel 2025, appena Fabio si sarà rimesso in forze. Tutte le prenotazioni attive sono valide per la data futura.

Confermato invece venerdì 4 ottobre alle ore 21.30 il live di Peppe Voltarelli, La grande corsa verso Lupionòpolis, con Luca Ciarla.

Il cantautore, attore e scrittore calabrese tre volte Targa Tenco, riconosciuto come una delle voci più originali e significative del panorama musicale italiano contemporaneo, la cui musica continua a raccontare storie di vita, di lotta e di speranza offrendo al pubblico un'esperienza artistica autentica e coinvolgente, torna per la sesta volta sul palco del FolkClub per proporci voce, chitarra e fisarmonica il suo ultimo album “La grande corsa verso Lupionòpolis” (Miglior Album al Premio Loano 2023), registrato a New York da Marc Urselli nello storico EastSide Sound di Manhattan. Ancora una volta Peppe sbalordirà con la sua dirompente presenza scenica e grazie alla sua disarmante capacità di instaurare un dialogo diretto e genuino con il pubblico. Ogni suo concerto è un percorso emozionale - in cui non mancano indimenticabili momenti di incontenibile ilarità - che porta gli spettatori a riflettere sulla propria vita e sulle proprie radici. Con lui, sul palco, Luca Ciarla, violinista creativo e sorprendente dallo stile inconfondibile, si è esibito con successo in festival e rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in più di 70 paesi al mondo.



Per info: www.folkclub.it