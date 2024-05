Torino abbraccia (finalmente) la primavera: alta pressione e bel tempo per il fine settimana

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 12 maggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini al pomeriggio, che oggi e domani potranno generare locali ed isolati rovesci anche temporaleschi, in particolare sulle Alpi Cozie. Possibili rovesci notturni invece sui rilievi alpini settentrionali. Domenica nuvolosità in aumento, e rovesci un po' più diffusi a partire dal pomeriggio/sera anche sulle pianure, in spostamento da ovest verso est.