“Dobbiamo confrontarci sui problemi dell’ospedale di Pinerolo”

Prima ha fatto un elenco dettagliato delle problematiche dell’ospedale di Pinerolo e inviato una lettera ai suoi colleghi, senza ottenere reazioni. Ora il sindaco di Villar Perosa Marco Ventre ha chiesto una riunione urgente, appoggiandosi al primo cittadino di Pinerolo Luca Salvai: “Salvai mi ha detto che parlerà con Rivoli, altro polo della nostra Asl, e poi indirà un incontro”.

Ventre, nella sua lettera del 24 agosto, ha messo in fila numerose problematiche per i vari settori, raccogliendo segnalazioni da fonti ospedaliere: dall’anatomia patologico alla cardiologia, passando per il pronto soccorso. A emergere dal suo elenco, tra i vari aspetti, ci sono riduzioni di personale e problemi con le liste di attesa, che “sono state risolte solo parzialmente e bisogna intervenire sulla mobilità sanitaria perché esami a lunghissima distanza sono un problema, soprattutto per gli abitanti delle Valli”.