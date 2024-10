Lavorare in orbita: i neo-laureati torinesi incontrano le aziende dell'aerospazio sul 'terreno marziano' di Altec [VIDEO]

Laureati e laureandi hanno potuto incontrare sette tra le più importanti aziende italiane o attive in Italia: oltre ai padroni di casa erano presenti Digisky, Starion, Thales Alenia Space, LMA Aerospace Technology, Sipal e Collins Aerospace. I colloqui sono avvenuti di fronte alla ricostruzione del terreno di Marte, che Altec utilizza per riprodurre il movimento di un rover sul Pianeta Rosso, simulando anche la minore gravità. A questo si aggiungerà nei prossimi anni la riproduzione del suolo della Luna.

" Ho sempre avuto la passione del volo - ha raccontato Cheli - e l'ho seguita: sono entrato in aeronautica militare come pilota collaudatore e un giorno si è presentato un concorso pubblico bandito dall'Agenzia Spaziale Europea e ho avuto la fortuna di essere selezionato. Il mondo aerospaziale è emozionante perché proietta verso il futuro, è un settore multidisciplinare e dove il lavoro in team è fondamentale, nessuno può fare niente da solo ".

Valsecchi: "Torino città all'avanguardia"

"Questa giornata ha dimostrato quanto Torino sia all'avanguardia nel campo aerospaziale - ha commentato l'amministratore delegato di Synergie Italia Marco Valsecchi - Siamo molto felici di aver coinvolto tanti studenti, che hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco e conoscere le prospettive di carriera. In un momento storico cruciale per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, questo settore rappresenta per l'Italia un'opportunità strategica, capace di contribuire alla crescita economica e all'affermazione della nostra eccellenza nel contesto globale".