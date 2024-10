Pianezza, apre lo Sportello Lavoro per mettere in contatto aziende e lavoratori in cerca di occupazione

Il 2 ottobre è stato aperto per la prima volta a Pianezza lo Sportello Lavoro presso la sede del Comune. Questa iniziativa è nata grazie al Protocollo di intesa che il Sindaco Antonio Castello ha stipulato con l’Agenzia Piemonte Lavoro, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini i servizi alla persona e alle imprese erogati dal Centro per l’Impiego di Venaria.

«Riteniamo fondamentale avere per la prima volta nella nostra cittadina la presenza di uno Sportello dedicato ad aiutare le persone che sono in cerca di occupazione» spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello. «I cittadini pianezzesi potranno portare il proprio curriculum e farsi inserire all’interno della banca dati dello Sportello. Qualora ci fosse un’offerta di lavoro adatta, i candidati saranno chiamati per un colloquio. La presenza dello Sportello Lavoro sul nostro territorio sarà utile anche a tutte le ditte, ai negozi e alle imprese che sono alla ricerca di personale».

Lo Sportello è aperto, a partire dal 2 ottobre, il primo e il terzo mercoledì del mese al mattino dalle ore 9.30 alle 12.30. Riceve su appuntamento inviando una mail a lavoropersone.pianezza@gmail.com e a lavoroimprese.pianezza@gmail.com o telefonando al numero 338/9698230.

«Nelle offerte di lavoro verrà data priorità ai cittadini della zona, perché questa iniziativa è nata proprio per sostenere l’occupazione sul nostro territorio – precisa l’Assessore al Lavoro Lucianella Presta –. Se non si riuscisse a trovare il personale richiesto da un’azienda tra i profili delle persone che sono inserite nel database, le ricerche di lavoro saranno estese a più ampio raggio».

Il progetto dello Sportello Lavoro è nato anche per venire incontro alle necessità di formazione del personale di ditte e industrie presenti sul territorio. Nel caso ci fosse la necessità di formare le persone per un tipo di lavoro specializzato, il Sistema Regionale metterà a disposizione delle imprese percorsi di formazione su misura, anche all’interno delle aziende.

«Si tratta di un servizio molto utile – conclude l’Assessore Lucianella Presta – perché lo Sportello potrà formare le persone in cerca di lavoro o i lavoratori assunti che devono specializzarsi in qualche mansione, anche all’interno delle aziende interessate».