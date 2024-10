Da lunedì dove risuonavano i telai si ‘fabbricherà’ benessere

Dove risuonavano i telai, da lunedì si ascolteranno i consigli degli esperti della salute, il silenzio sereno della meditazione e la musica dei balli e canti di gruppo. Lunedì 7 ottobre inizia una nuova vita per l’ex stabilimento industriale di Pralafera a Luserna San Giovanni con la partenza dei corsi della Fabbrica del Benessere. Domani, sabato 5, e domenica 6 ottobre saranno due giorni ‘a porte aperte’ in cui si potrà visitare l’edificio recentemente ristrutturato in via Pralafera 28 e provare gratuitamente alcuni dei corsi proposti. “Sono quarantatré i professionisti che terranno i corsi della Fabbrica del Benessere e circa la metà dei quali costerà 5 euro a lezione, mentre gli altri 10 euro. Vogliamo venire incontro a chi non riesce ad accedere alle medesime prestazioni in ambito privato proponendo dei ‘prezzi sociali’” spiega l’ideatrice, l’ex insegnante di nuoto Daniela Magra.

È stata lei ad acquistare nel 2018 l’edificio che era in stato di abbandono: “L’immobile era in un degrado indescrivibile: prima di tutto ho dovuto abbattere il serbatoio pensile che era pericoloso e poi, nel 2023, ho iniziato con i lavori di ristrutturazione” racconta. I 400 mq di locali su due piani ricavati ospiteranno le lezioni dei corsi finalizzati al miglioramento del benessere psico fisico secondo molti punti di vista: “Con la guida di Danilo Mourglia, medico in pensione, abbiamo individuato le attività che possano favorire il benessere fisico, della mente e la socialità. Ad esempio ci saranno lezioni di fisioterapia ma anche di uncinetto e momenti per cantare assieme – spiega –. La Fabbrica, infatti, sarà anche un centro di aggregazione, di riscoperta delle tradizioni popolari, un luogo di socialità”.