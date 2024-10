Criptovalute che saliranno nel 2025: i migliori asset su cui investire

Quali sono le criptovalute che saliranno nel 2025? Una domanda a cui, naturalmente, tutti gli investitori vorrebbero una risposta chiara e precisa. La realtà è che il mondo delle criptovalute è in costante cambiamento, si tratta infatti di un universo spinto dall’innovazione tecnologica, idee promettenti e applicazioni decentralizzate.

Sono tantissimi i progetti che ogni anno affollano il mercato, offrendo nuove soluzioni e creando percorsi alternativi non solo per la finanza ma anche per altri ambiti, che spaziano dalla scalabilità tramite hardware utilizzato da remoto fino all’utilizzo delle intelligenze artificiali. In un mercato così dinamico, trovare le giuste opportunità di investimento è estremamente importante per chi vuole ottenere guadagni a lungo e breve termine. Il 2025, quindi, potrebbe essere un anno importante per le criptovalute, garantendo ritorni a chi riesce a individuare quelle dal potenziale più promettente.

Il mercato è come sempre dominato da Bitcoin (BTC), la criptovaluta originale con un mercato di capitalizzazione di oltre 1 triliardo di dollari, ed Ethereum (ETH). Insieme detengono oltre il 70% del market cap complessivo, quindi anche gli investitori alle prime armi conoscono questi due asset digitali. Per quanto investire in questi possa sembrare sempre una buona idea, in realtà esistono criptovalute dal potenziale emergente che possono avvantaggiare non solo i grandi investitori ma anche chi ha una piccola somma da allocare in una transazione di questo tipo. Vedremo non solo quali esse siano, ma anche i motivi per cui vale la pena investire in queste e quali fattori prendere in considerazione durante la scelta.

Criptovalute che saliranno nel 2025: la lista

Iniziamo subito dall’elenco delle criptovalute che riteniamo abbiano il miglior potenziale di crescita nel 2025. Pertanto, si tratta di token su cui vale la pena investire in questo momento per ritorni futuri:

Pepe Unchained (PEPU)

Flockerz (FLOCK)

Memebet Token (MEMEBET)

Crypto All-Stars (STARS)

Cos’è una criptovaluta

Innanzitutto è bene comprendere cosa sia una criptovaluta per poter capire in maniera adeguata il potenziale andamento sui mercati. Con il termine criptovaluta, in inglese crypto o cryptocurrency, si intende un asset digitale che può essere utilizzato per effettuare transazioni, come inviare o ricevere un pagamento. L’operazione esiste solo in ambito virtuale ma è opportunamente registrata sulla blockchain, lasciando così una traccia o ricevuta dell’avvenuta transazione. La prima criptovaluta è stata Bitcoin, fondata nel 2009 e ancora oggi quella che fagocita la maggior parte del mercato. Con un valore di oltre 60.000 dollari per Bitcoin, si tratta di un investimento che ha reso milionari molti appassionati di tecnologia che hanno intravisto al momento giusto il potenziale di questo nuovo paradigma ormai divenuto una realtà con cui fare i conti.

Sulla scia del successo di Bitcoin sono apparsi molti token aggiuntivi, come Ethereum e Solana. Tutto ciò che non è Bitcoin è spesso indicato con il termine “altcoin”, ovvero criptovalute alternative, tuttavia la differenziazione non finisce qui, poiché negli ultimi anni è emersa anche una nuova tipologia di criptovalute: le meme coin. Nella tabella in basso potete vedere la classifica delle migliori dieci meme coin per capitalizzazione di mercato secondo CoinMarketCap.

Nome Prezzo Capitalizzazione di mercato Dogecoin (DOGE) 0,103$ 15.062.304.503$ Shiba Inu (SHIB) 0,00001596$ 9.404.729.171$ Pepe (PEPE) 0,000008837$ 3.717.788.884$ dogwifhat (WIF) 2,07$ 2.066.679.575$ Bonk (BONK) 0,00002058$ 1.457.519.380$ FLOKI (FLOKI) 0,0001284$ 1.232.353.421$ Popcat SOL (POPCAT) 0,982$ 962.791.242$ Brett Based (BRETT) 0,08154$ 808.095.010$ Mog Coin (MOG) 0,000001343$ 524.357.910$ cat in a dogs world (MEW) 0,004791$ 425.900.617$

Il mondo delle meme coin

Le meme coin sono criptovalute che nascono con l’intento di sfruttare un “meme” per attirare una community di utenti che apprezza il concetto di divertimento e leggerezza legato a questa sottocultura. I meme rappresentano una grossa parte del Web e quindi la loro associazione a sistemi di investimento è stato un passo importante per il mondo delle criptovalute. Non a caso, molte delle criptovalute emergenti che potenzialmente saliranno nel 2025, rientrano proprio in questa categoria.

Tornando per il momento al concetto di meme coin, è importante sapere che questi token sono apparsi sul mercato con Dogecoin (DOGE), che ha utilizzato il meme del cane di razza Shiba Inu come volto del progetto. Ancora oggi, DOGE è la meme coin con la più alta capitalizzazione di mercato, ovvero 15 miliardi di dollari. Seguita da Shiba Inu (SHIB), la seconda, che si piazza a oltre 9 miliardi di dollari. Le due hanno un intento puramente speculativo, quindi i meccanismi che ne regolano il prezzo sono più difficili da prevedere rispetto a criptovalute che presentano dei progetti scalabili e con una specifica utilità. Al netto di questa considerazione, le meme coin hanno dimostrato una grande resilienza, resistendo a scossoni avvenuti nell’ultimo anno e che hanno coinvolto le principali criptovalute. Per questo motivo, sono sempre più gli investitori a prenderle in considerazione per diversificare il proprio wallet.

Come si investe e vale la pena farlo in criptovalute?

Se l'investimento in criptovalute valga o meno la pena, dipende da numerosi fattori. Naturalmente, come in ogni investimento anche quello in criptovalute ha un fattore di rischio che non è possibile trascurare. Gli investitori devono prendere in considerazione un budget iniziale, ritorni a breve o lungo termine, diversificazione del portafoglio e così via. Gli esperti consigliano di investire una percentuale tra l’1 e il 5% del proprio introito, in modo da mitigare rischi.

Le criptovalute hanno alta volatilità, quindi i prezzi possono oscillare notevolmente nel giro di poco tempo. Tuttavia, il fatto che siano altamente volatili non vuol dire che non sia un buon investimento a prescindere. Infatti, tenendo conto dei fattori che andremo a delineare nei prossimi paragrafi, è possibile mitigare il fattore di rischio scegliendo degli asset che possono salire nel 2025 e negli anni a venire.

Quando si parla di criptovalute che “saliranno” si intendono asset digitali il cui valore crescerà nel tempo. Quindi, se si investe in un momento in cui il prezzo è sufficientemente basso, vuol dire che quel denaro allocato per la criptovaluta potrà essere moltiplicato al momento della vendita, in un momento in cui il costo è più alto.

I vantaggi di investire nelle criptovalute sono derivanti dalla loro decentralizzazione. Non sono controllate da un’autorità specifica, hanno elevata trasparenza ed è difficile compromettere la rete. Per procedere quindi con i propri investimenti in questo settore bisogna procedere per passaggi:

Scegliere il tipo di criptovalute in cui si vuole investire: in sostanza, stabilire quali sono gli asset su cui si vuole puntare. Come abbiamo potuto vedere esistono tantissime criptovalute oltre Bitcoin e tra quelle più interessanti per gli investitori spiccano le meme coin, soprattutto in prevendita.

Scegliere un exchange affidabile: le criptovalute vengono acquistate tramite le piattaforme chiamate exchange, tra le più popolari c’è senz’altro Coinbase, una delle più grandi e affidabili.

Ottenere un wallet: il wallet è il portafoglio digitale su cui le criptovalute vengono detenute. Pertanto, è essenziale possederne uno se si vuole partecipare alla compravendita di questi asset digitali. Ce ne sono di particolarmente semplici da usare, come Metamask, che consente anche di acquistare e vendere criptovalute in maniera molto semplice.

Decidere quanto investire: questo importo può variare da investitore a investitore. Ci sono le cosiddette “whale”, ovvero i grandi investitori che introducono milioni di dollari nel mondo delle criptovalute, ma anche i piccoli investitori che possono trasformare piccole somme di denaro, come poche centinaia di dollari in svariate migliaia grazie a un buon asset.

Restare aggiornati sul mondo delle criptovalute per gestire l’investimento: dopo aver effettuato il proprio investimento bisogna restare informati per scoprire quanto i propri asset valgono durante le oscillazioni di mercato. In momenti di picchi anche noti come ATH, dall’inglese All-time-high, la vendita degli asset potrebbe generare notevoli profitti.

Seguendo questi cinque semplici punti è possibile investire subito in criptovalute.

Elementi da prendere in considerazione per investire in criptovalute che saliranno nel 2025

Ora che si ha una visione a più ampio spettro delle criptovalute e la loro suddivisione, possiamo vedere quali sono i fattori cruciali da valutare per investire in maniera intelligente.

Scalabilità e utilità: si tratta di due fattori essenziali per stabilire se una criptovaluta possa o meno avere un futuro esplosivo. L’utilità è data dalle possibili applicazioni, per esempio l’uso di un determinato token per effettuare pagamenti. Con scalabilità, invece, si intende la possibilità di crescita della criptovaluta, applicando nuovi strumenti che ne migliorano sensibilmente l’uso su larga scala. Generalmente è possibile identificare queste potenzialità tramite accurata analisi del progetto del team di sviluppo di una data criptovaluta.

Verifiche e audit: ovvero la garanzia da parte di compagnie di terze parti che in un determinato progetto non vi siano problemi di sicurezza. Spesso sottovalutato dagli investitori, in realtà assicurarsi che sia presente un audit di compagnie come SolidProof è di estrema importanza per un corretto investimento.

Possibilità di staking: con il termine staking si intende il blocco dei propri token, una procedura che potrebbe sembrare negativa ma che in realtà offre ricompense variabili a chi decide di sfruttare questo sistema. I ritorni sono a lungo termine, con un valore annuo che varia di progetto in progetto, tuttavia lo staking ha anche un effetto positivo sul mantenimento del prezzo dell’asset, evitandone il deprezzamento.

Token in prevendita: si tratta di criptovalute che non sono ancora arrivate sugli exchange, quindi non hanno una quotazione specifica. Solitamente gli investitori possono accedere a queste criptovalute in maniera preventiva, con una presale, che consente l’acquisto a un costo ribassato. Permettendo così di finalizzare guadagni al momento della quotazione.

Tutte le criptovalute che saliranno nel 2025: analisi dettagliata

Tenendo conto dei punti presi in esame nei paragrafi precedenti, ora è possibile dare uno sguardo approfondito ai progetti delle migliori criptovalute con potenziale esplosivo nel 2025. Abbiamo selezionato progetti in prevendita, dal momento che il prezzo d’entrata è molto basso e pertanto si qualificano in maniera adeguata anche per neofiti che vogliono entrare nel mondo delle criptovalute. Tra tutti quelli in presale, la selezione è stata effettuata tenendo conto del potenziale futuro e delle soluzioni proposte dai rispettivi team di sviluppo.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è uno dei progetti di punta da prendere in considerazione se si vuole optare per criptovalute che saliranno nel 2025. Il team di sviluppo ha puntato al segmento delle meme coin, prendendo come mascotte la rana Pepe the Frog, divenuta popolare prima su Reddit e poi esplosa nel mondo delle criptovalute con la meme coin PEPE. Ma cosa differenzia Pepe Unchained da quest’ultima? Il dettaglio più importante è la creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2.

Bisogna tener conto del fatto che la maggior parte delle criptovalute opera su blockchain Layer-1, ormai datata e che presenta problemi di sovraffollamento, lentezza e costi di commissione sempre maggiori. Spostandosi su Layer-2 Ethereum, il progetto può avere una marcia in più poiché la L2 è caratterizzata da una velocità transazionale superiore alla L1, nonché costi gas inferiori. Da non sottovalutare, naturalmente, le ricompense di staking doppie offerte dal progetto. Allo stato attuale puntare su Pepe Unchained permette di bloccare i token per ottenere un APY del 125%.

Il progetto ha già raccolto cifre significative in presale, superando i 17 milioni di dollari in finanziamenti. Anche il seguito sui social è notevole, parliamo di decine di migliaia di follower tra la pagina social X e il canale Telegram ufficiale. Pepe Unchained è, di fatto, una delle prevendite di maggior successo, proprio perché investitori grandi e piccoli ne hanno individuato il potenziale e si stanno ora riversando sul token PEPU per prepararsi al lancio della criptovaluta sui principali exchange. Stando alle analisi degli esperti di settore, è uno dei token che potrebbe garantire guadagni 100x ai primi investitori. Il costo è ancora sufficientemente basso, ovvero 0,00991$ per PEPU, acquistabili tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito dopo aver collegato un wallet compatibile. La prevendita sta per giungere agli sgoccioli quindi se si vogliono ottenere ritorni nel 2025 è bene prendere in considerazione l’acquisto in questo momento cruciale. Qui il nostro articolo su come comprare Pepe Unchained.

Pepe Unchained ha ottenuto due audit, uno da parte di SolidProof e uno da Coinsult, pertanto è un progetto sicuro in cui non sono state rilevate criticità o aspetti poco trasparenti.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

Flockerz (FLOCK)

Le meme coin si sono evolute rispetto a qualche anno fa e se all’inizio avevano solo un aspetto puramente divertente e di intrattenimento, le cose sono ora decisamente cambiate. I progetti che affollano il mercato spaziano in vari ambiti differenti, dai Play-to-Earn ai Share-to-Earn. In sostanza, tanti metodi di interazione differenti per permettere agli investitori di guadagnare effettuando attività di vario tipo. Il progetto Flockerz presenta una nuova variante, chiamata Vote-to-Earn, ovvero vota e guadagna.

Le meme coin sono costituite da una narrazione spesso esilarante e ciò è vero anche per Flockerz, a cui lega il sistema Vote-to-Earn. Il tema è il seguente: in un regno popolato da uccelli, il sovrano si accorge di non riuscire più a guidare in un sistema monarchico il proprio “stormo”. Pertanto, decide di abdicare e passare a un sistema democratico, dove tutti possono votare per decidere il futuro del paese. In sostanza, i possessori del token FLOCK, che fanno parte di questo stormo, potranno decidere del futuro delle operazioni della criptovaluta votando attivamente sulle decisioni e ottenendo ricompense per questa partecipazione.

FLOCK introduce quindi un nuovo sistema dove non è più il team di sviluppo al timone dell’operazione, ma tutti i finanziatori e investitori possono guidare al meglio il progetto. Un esperimento che potrebbe dare frutti notevoli nel 2025, quando il token sarà effettivamente quotato sugli exchange. Come tutte le prevendite, anche Flockerz è accessibile a un costo particolarmente vantaggioso, ovvero 0,0056785$. Per effettuare l’acquisto è necessario collegare un wallet compatibile ed effettuare la transazione tramite ETH, USDT o BNB. Vale la pena parlare anche del protocollo di staking, immancabile e ancora decisamente congruo. L’APY è infatti superiore al 6.000%, pertanto bloccare i token acquistati può garantire un rendimento a lungo termine durante il corso dell’anno a venire.

Ricordiamo infine che Flockerz ha ricevuto due audit, da Coinsult e SolidProof. Una garanzia, quindi, per gli investitori che possono ancora avere dubbi sulla trasparenza delle operazioni del team di sviluppo.

Vai alla prevendita di Flockerz

Memebet Token (MEMEBET)

Criptovalute e gioco d’azzardo, un connubio non nuovo che sta esplodendo tra gli investitori. Il vantaggio di giocare in casinò online che offrono l’uso di criptovalute è innegabile, infatti si ha un maggiore anonimato oltre a una sicurezza più elevata per quanto riguarda versamenti e prelievi, che vengono eseguiti in meno tempo rispetto ai classici bonifici bancari. Non è un caso quindi che i casinò di crypto stanno davvero esplodendo. Tuttavia, manca un elemento all’equazione e tra le criptovalute che saliranno nel 2025 bisogna assolutamente parlare di Memebet Token (MEMEBET), la criptovaluta nativa del progetto Memebet Casino.

Rispetto ad altri casinò di criptovalute, questo è il primo a permettere l’uso delle meme coin, garantendo ai giocatori di usare le proprie meme coin preferite come DOGE, SHIB e PEPE, oltre naturalmente al token MEMEBET. La soluzione sfrutta sia l’applicazione Web sia quella Telegram, dando quindi varie possibilità di utilizzo agli appassionati. Gli investitori dovrebbero avere gli occhi puntati su questa cripto che ha un ottimo potenziale. Il progetto ha già raccolto oltre 350.000 dollari in finanziamenti ed essendo sponsor regionale della nazionale di calcio argentina, ha una base di marketing ampia da cui partire.

Rispetto ai classici sistemi di guadagno, come il protocollo di staking visto in altri progetti, Memebet ha realizzato invece un airdrop Play-to-Earn, pertanto tutti coloro che investono in MEMEBET e utilizzano il token per giocare nel casinò, otterranno ricompense sotto forma di airdrop. Dando un’occhiata alla tokenomics, ovvero la percentuale di suddivisione della quantità di token totali, possiamo vedere che il 20% è destinato esclusivamente a questa attività: una vasta quantità di token disponibili per gli investitori e giocatori. Memebet Casino vanta infine un audit da parte dell’agenzia Coinsult. Nel 2025 potrebbe essere una delle criptovalute a salire vertiginosamente grazie alla sua vicinanza al mondo delle meme coin e al gioco d’azzardo.

Vai alla prevendita di Memebet

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars rientra pienamente tra le criptovalute ad alto potenziale per il 2025 grazie alle sue soluzioni di utilità. Ha finora ottenuto 2 milioni di dollari in finanziamenti, segno di un interesse notevole da parte della community che ama le meme coin e vuole mettere a frutto tutti i propri asset. Il token STARS è la chiave di volta dell’intero progetto, può essere acquistato al momento a un costo di 0,0014769$ e garantisce anche un’ottima percentuale di ricompense per staking.

Bloccando i token acquistati, si accede a un APY del 765%, con ritorni annuali decisamente attraenti per tutti gli investitori che puntano a guadagni sul lungo periodo. Ma, di preciso, che utilità ha STARS? Ebbene, per rispondere a questa domanda bisogna dare un’occhiata al whitepaper di Crypto All-Stars, dove è chiaramente indicata la funzione principale del token. Al termine della presale, infatti, verrà lanciato il MemeVault, piattaforma che garantirà ai possessori del token nativo di mettere in staking le proprie meme coin preferite.

Il progetto supporterà all’inizio ben 11 delle più popolari criptovalute meme: Dogecoin, Shiba Inu, Floki, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo, Toshi the Cat, Coq Inu, Bonk Coin e Pepe coin. La maggior parte di queste non ha altra utilità se non quella di tipo speculativo, pertanto sono spesso inattive sulla maggior parte dei wallet degli investitori, in attesa di un potenziale aumento di prezzo. Perché non bloccarle, quindi, ottenendo come ricompense triple il token STARS? Un concetto che potrebbe rivoluzionare il segmento e che sta già conquistando l’attenzione dei trader più informati. La creazione della prima banca delle meme coin è un passo importante e potrebbe quindi segnare una crescita esplosiva per il token STARS nel corso del 2025, rivelandosi un investimento di alto profilo. Per concludere, sottolineiamo anche che Crypto All-Stars ha ricevuto un audit da parte di SolidProof, verificabile al link precedente, con il resoconto pubblicato sul sito ufficiale.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars