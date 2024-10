John Fornaresio: "Casa Futura è il futuro dell'assistenza agli anziani e parte da Torino". Crescono le case famiglia per la terza età [FOTO]

Non solo case di riposo e rsa. Il futuro dell'assistenza dedicata alle persone della terza età (e oltre) si chiama "casa famiglia" e Casa Futura ne è un'interprete di primissimo piano, sul territorio di Torino.



Fondata nel 2022 da John Fornaresio, imprenditore da anni attivo nel campo degli investimenti immobiliari, oggi Casa Futura è il primo franchising in questo settore, potendo contare sulla struttura di corso Umbria (dove è cominciato tutto), una struttura a Chivasso e due ulteriori realtà che sono partner del Gruppo. "Ospitiamo anziani autosufficienti - spiega Fornaresio -, ma in ogni struttura non andiamo mai oltre il numero di sei persone. Quello che secondo noi è fondamentale è che si conservi un rapporto umano, personale forte. Sia tra gli ospiti della struttura, sia tra loro e lo staff che li assiste. E solo con dimensioni di questo genere è possibile abbinare questo tipo di atmosfera a uno standard di qualità elevatissimo".



All'interno delle strutture di Casa Futura l'assistenza è attiva 24 ore su 24 e comprende attività come quelle della ginnastica alla distribuzione dei pasti, fino alla somministrazione di farmaci. "Ho trascorso molti anni nel settore degli investimenti immobiliari - sottolinea Fornaresio -, ma quando sono entrato in contatto con questo mondo sono rimasto molto colpito. Far star bene gli altri è la grande motivazione che sta alla base del nostro lavoro, perchè oltre al benessere degli ospiti riusciamo anche a dare una mano alle loro famiglie. Il benessere dell'ospite viene al primo posto, davanti a tutto, ma al tempo stesso vogliamo dimostrare professionalità, trasmettere fiducia in chi si rivolge a noi".



Proprio le dimensioni ridotte delle strutture di Casa Futura, poi, permettono di creare dinamiche e atmosfere famigliari al loro interno: "Chi vive all'interno stabilisce rapporti da vera famiglia, con tutte le dinamiche tipiche. Gli ospiti finiscono per riconoscere la struttura come casa propria. Ci sono camere singole o doppie e parti comuni in cui si mangia o si fanno attività".



A Chivasso, in particolare, Casa Futura si trova all'interno di una villa dell'Ottocento che può disporre anche di un grande parco privato al suo esterno. "E in futuro abbiamo già in programma nuove aperture, soprattutto a Torino e in Piemonte", dice Fornaresio.



La garanzia, comunque, è che in ogni struttura di Casa Futura l'approccio e il servizio sono perfettamente riconoscibili. "Puntiamo molto sulla cura e l'attenzione alle procedure: abbiamo stabilito uno standard che è unico e uguale in tutte le strutture. C'è una grande attenzione da parte dello dello staff a riconoscere eventuali pericolo e ci appoggiamo a una rete di collaborazione stretta con medici e infermieri".