Il Gran Premio Germania clou di un grande mercoledì di trotto a Vinovo

Secondo appuntamento infrasettimanale all’ippodromo di Vinovo nel mese di ottobre con il trotto: succederà mercoledì 9 ottobre a partire dalle 15. Otto le corse in programma, dedicate a grandi città tedesche, a partire dalla corsa più ricca della giornata.

Il Premio Germania sarà dedicato ai due anni al via sulla distanza dei 1.600 metri: in otto dietro le ali dell’autostart e favori del pronostico per Ghepardo Vgl con Andrea Guzzinati, autore di una gran bella vittoria all’ultima prova sulla pista, così come Galileo Wise L con Filippo Rocca. Terza incomoda si annuncia Gladys Mabel, interpretata da Vicenzo Luongo.

Sempre due anni ma ancora tutti maiden (cioé senza vittorie) nel premio Berlino. Qui la distanza si allunga così come i partecipanti che diventano 10. Nonostante l’ultimo numero segnaliamo Grace Gi, allieva di buona genealogia di Andrea Guzzinati, candidata al successo insieme a Grace Kelly Hp, del collaudato binomio Cecere-Mollo i quali stanno facendo molto bene.

Nella prova riservata ai Gentlemen, proviamo ad indicare Fidelioz che all’ultima ha tenuto alle sue spalle Fefè Joyeuse e che ritrova con numero migliore e la guida di Michele Bechis. Occhio alla pole di Forrest Pan con Marco Castaldo per Marco Smorgon. Come sempre saranno attivo il ristorante panoramico HippoBreak e i punti bar all'interno dell'impianto. Ingresso libero e gratuito per tutti.