Auto contro muro in corso Casale: strada chiusa al traffico

Incidente stradale su corso Casale, al confine tra San Mauro e Torino. Verso le 13 il conducente di una macchina ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto viscido, andando a scontrarsi frontalmente con il muretto.

Il precedente

Il vano motore della vettura risulta pesantemente danneggiato. L'incidente si è verificato esattamente nello stesso punto dove il 16 luglio 2022 un bus impattò contro una Lancia Y e persero la vita Alessia Panetta (16 anni), Kevin Esposito (17) ed Edoardo Lapertosa (il conducente 28enne).

Attualmente quel tratto di corso Casale risulta chiuso per i rilievi. Sul posto la Polizia Municipale di Torino e di San Mauro per regolare il traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare una persona incastrata dentro le lamiere.