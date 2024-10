Transizione ecologica, la Camera di Commercio apre il bando per voucher da 5000 euro ad azienda

Da giovedì 10 ottobre al via alle candidature per partecipare al bando proposto dalla Camera di commercio di Torino alle micro, piccole o medie imprese del torinese (MPMI). Un contributo concreto per incentivare la transizione ecologica attraverso la razionalizzazione del consumo di energia e l’adozione di criteri ESG e certificazioni ambientali.

Grazie al proprio Punto Impresa Digitale, l’ente camerale mette a disposizione voucher fino a 5.000 euro ad azienda come contributo a fondo perduto per coprire al 50% eventuali spese sostenute per servizi di consulenza e formazione rivolti alla sostenibilità ambientale. Sono ammissibili numerosi interventi, dall’adozione di criteri ESG e certificazioni ambientali all’introduzione di fonti di energia rinnovabile, da azioni per migliorare l'efficienza energetica con riduzione dei consumi e delle emissioni a studi di fattibilità per la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).