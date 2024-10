Il Tartufo Regale che incanterà l'edizione 2024 della Fiera d'Alba

L’avvio della 94esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è fissato per sabato 12 ottobre, data nella quale si apriranno le porte – fino a domenica 8 dicembre – di uno dei più importanti eventi gastronomici della nostra Regione e dell’Italia.

Un appuntamento a cui - ormai storicamente - Galup sceglie di essere presente con un proprio spazio espositivo e di vendita, dove i numerosi visitatori della manifestazione possono scoprire, anno dopo anno, tutte le infinite dolcezze dello storico brand piemontese.

Per questa 94esima edizione ci sarà però una nuova e unica sorpresa, una vera e propria esperienza: il Tartufo Regale - rarità piemontese nata dall’estro di Ugo Alciati, Chef stellato di Guido Ristorante al Villaggio Narrante di Fontanafredda – per la realizzazione della quale viene impiegato il Criollo del Venezuela, il cacao più raro del mondo, e la nocciola Tonda Gentile IGP Piemonte. Il Tartufo Regale è prodotto attraverso oltre 30 passaggi manuali, che portano a una fedele riproduzione dei migliori tartufi d’Alba per forma e colore e che può essere lamellato, per impreziosire dessert o degustarlo con i distillati.

Il Tartufo Regale – prodotto unico ed esclusivo - nasce quindi dalla collaborazione tra lo chef stellato Alciati e GLP - holding che fa capo al GRUPPO TCN – presieduta da Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano – a cui appartengono tutte le aziende del comparto Food (Galup con il brand Streglio, Mandrile Melis, Pasticceria Cuneo e Golosi di Salute).

GLP è oggi una realtà in crescita, concepita come strumento per lo sviluppo di un vero e proprio polo del dolciario, all’interno del quale i singoli marchi sono sviluppati e valorizzati anche attraverso percorsi sinergici in ambito produttivo e commerciale, che impiega 95 dipendenti con un fatturato 2023 di 29 milioni di euro.