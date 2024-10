Venaria, svelato il nuovo centro di recupero dei rifiuti del Gruppo Vergero: 50 nuovi posti di lavoro [FOTO]

" Prima le aziende si nascondevano - ha spiegato il presidente del Gruppo Marco Vergero -. Da qualche anno è cambiato questo trend, hanno cominciato ad aprirsi al territorio e mostrare quello che fanno. Noi come gruppo abbiamo sposato questa filosofia: la tangenziale, la vicinanza alle abitazioni è perché non abbiamo paura di mostrare quello che facciamo. Gestiamo due discariche in tutta Italia, di cui uno di amianto, e vogliamo che i nostri impianti diventino il fiore all'occhiello dei territori ".

I materiali vengono separati in legno, carta, cartone e in vari tipi di plastiche. Il legno esce dall'impianto così com'è, per procedere nella filiera del riutilizzo, mentre il resto viene pressato, per uscire più compatto e occupare meno spazio. Il materiale indifferenziato, che non è possibile separare, finisce in un trituratore e in seguito una macchina chiamata vibrovagliatore separa la parte fine, che sarà riutilizzata.

Come vengono recuperati i rifiuti

Se è presente materiale ferroso, viene estratto da un deferizzatore. A quel punto ogni tipo di materiale è separato e pronto per essere pressato, per poi essere stoccato e portato via in grandi quantità verso la propria filiera di recupero. Solo il 20% circa dei rifiuti che entrano escono come materiale di scarto e finiscono nelle discariche.

"Questo impianto - ha spiegato Vergero - oltre a puntare a recuperare sempre di più secondo la circular economy, ha la caratteristica di essere vicino alla tangenziale. Così diminuiscono i chilometri percorsi dai camion per portare i rifiuti, limitando l'impatto della CO2".